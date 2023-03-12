У Зеленского показали поле под Бахмутом, усеянное трупами оккупантов

Оккупанты уже не первый месяц штурмуют город-крепость Бахмут на Донетчине. Враг там применяет практику "мясных штурмов", просто бросая на смерть своих военных.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграме обнародовал фото поля боя у Бахмута.

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На кадрах видно десятки тел российских захватчиков, которые никто не собирается забирать. В сети уже заявили, что только на одном этом снимке насчитали 60 – 70 ликвидированных оккупантов.

Со своей стороны представитель восточной группировки войск ВСУ Череватый заявил, что россияне за сутки потеряли более полтысячи солдат в районе Бахмута.

Дела "второй армии мира" идут все хуже. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что страна-террорист уже исчерпывает запасы вооружения, которые накапливалась десятилетиями.



Поле под Бахмутом, усеянное трупами оккупантов / Фото из телеграма Андорея Ермака



А здесь можно четче увидеть убитых оккупантов благодаря выделению / Обработка телеграм-канала WarZone

Насколько важна оборона Бахмута

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцы даже представить себе не могут, какая польза от обороны Бахмута будет уже в ближайшем будущем. Каждый день там ликвидируют много оккупантов. В настоящее время бои продолжаются в окрестностях и в некоторых местах внутри Бахмута. Украинские герои продолжают защищать Бахмут от захватчиков.

Вы даже не можете себе представить, насколько нам это полезно, для страны и нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, ворвавшейся на нашу территорию,

– подчеркнул Данилов.

В Бахмуте все усыпано трупами россиян. Их никто не забирает, потому что свои "двухсотые" стране-террористу не нужны.

Добавим, что только в течение суток, 10 марта, воины ВСУ ликвидировали 1 010 оккупантов. Украинские защитники фактически полностью уничтожили ЧВК "Вагнера".