Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он убежден, что у россиян немного шансов закрепиться в Бахмуте и продвинуться дальше, ведь город находится в низине и хорошо простреливается с позиций украинских военных.

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"Когда они не могут захватить город, несмотря на то, что там могут находиться гражданские люди, они его начинают забрасывать бомбами, артиллерией, разрушая город полностью", – прокомментировал Гетьман.

Россиянам не удастся надолго задержаться в городе

По словам военного, если даже россиянам удастся на определенных территориях Бахмута закрепиться в полуразрушенных зданиях, то им очень тяжело будет держать там оборону, ведь ВСУ будут выгонять их оттуда.

К тому же есть разница между их армией и нашей армией, у нас люди мотивированы, у нас есть более современная тактика ведения боя, в подавляющем большинстве случаев у нас есть взаимопонимание с командирами и подчиненными. У россиян такого нет,

– добавил говорящий.

Он убежден, что россияне потратили год для того, чтобы захватить Бахмут и не добились желаемого результата, а украинской армии больше всего понадобится несколько дней во время контрнаступления для освобождения города.

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Враг бьет не точно

Гетьман рассказал, что, несмотря на то, что в количестве артиллерийских боеприпасов у Украины до сих пор нет преимущества, но ВСУ более точно бьют по позициям врага, ведь Украина имеет более точное вооружение.

Соревноваться, у кого больше выстрелов – это бессодержательно, потому что не менее 75% их пушек находятся на грани своего срока годности. Ведь есть определенное количество выстрелов на каждую пушку и у них она уже заканчивается. Россияне будут продолжать стрелять, но уже не точно – это в лучшем случае, но заряд может разорваться прямо в стволе и там полежит весь боевой расчет.

– объяснил военный эксперт.

Он убежден, что несмотря на то, что на карте Бахмут обозначен как захваченная территория, россияне не могут там закрепиться и продвинуться дальше.

Кроме того, Часов Яр, который так грозятся захватить россияне, находится на господствующей высоте. И даже если им удастся продвинуться дальше, их встретят укрепленные украинские позиции.

По сравнению с небольшим количеством людей и техники мы сдерживаем там очень большое количество врага,

– подчеркнул военный.

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