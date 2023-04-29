Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він переконаний, що в росіян не багато шансів закріпитися в Бахмуті і просунутися далі, адже місто перебуває в низині і добре прострілюється з позицій українських військових.

Дивіться також Росіяни відновили наступ під Лиманом, бої в Бахмуті та Мар'їнці: карта бойових дій за 28 квітня

"Коли вони не можуть захопити місто, попри те, що там можуть перебувати цивільні люди, вони його починають закидати бомбами, артилерією, руйнуючи місто повністю", – прокоментував Гетьман.

Росіянам не вдасться надовго затриматися в місті

За словами військового, якщо навіть росіянам вдасться на певних територіях Бахмута закріпитися в напівзруйнованих будівлях, то їм дуже важко буде тримати там оборону, адже ЗСУ виганятимуть їх звідти.

До того ж є різниця між їхньою армією та нашою армією, в нас люди мотивовані, в нас є більш сучасна тактика ведення бою, в переважній більшості випадків у нас є порозуміння з командирами та підлеглими. В росіян такого немає,

– додав мовець.

Він переконаний, що росіяни витратили рік для того, щоб захопити Бахмут і не досягли бажаного результату, а українській армії щонайбільше знадобиться кілька днів під час контрнаступу для звільнення міста.

Деталі про бої в Бахмуті: дивитись відео

Ворог б'є не точно

Гетьман розповів, що попри те, що в кількості артилерійських боєприпасів в України досі немає переваги, але ЗСУ більш точно б'ють по позиціях ворога, адже Україна має сучасніше точне озброєння.

Змагатися, в кого більше пострілів – це беззмістовно, бо щонайменше 75% їхніх гармат перебувають на межі свого терміну придатності. Адже є певна кількість пострілів на кожну гармату і в них вона вже закінчується. Росіяни будуть продовжувати стріляти, але вже не точно – це в кращому випадку, але заряд може розірватися прямо в стволі і там поляже увесь бойовий розрахунок,

– пояснив військовий експерт.

Він переконаний, попри те, що на карті Бахмут позначений як захоплена територія, росіяни не можуть там закріпитися і просунутися далі.

Крім того, Часів Яр, який так грозяться захопити росіяни, перебуває на панівній висоті. І навіть якщо їм все ж вдасться просунутися далі, їх зустрінуть укріплені українські позиції.

Порівняно невеликою кількістю людей та техніки ми стримуємо там дуже велику кількість ворога,

– наголосив військовий.

Останні новини з Бахмутського напрямку