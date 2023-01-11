Как отмечают в ведомстве, оккупанты ежедневно пытаются наступать на этом направлении. Минометные и артиллерийские обстрелы не прекращаются, иногда оккупанты "отрабатывают" из танков и привлекают авиацию.

Важно Что сейчас происходит в Бахмуте и Соледаре и какое значение имеют города в битве за Донбасс

Как пограничники живут в условиях войны

Каждый день стабильно работает либо вражеский миномет, либо вражеская техника. Бывают танчики, бывает арта,

– "Шериф".

Военнослужащие обустроили укрытие для двух человек. Там встроена буржуйка, где ребята греются.

"Читаю книги, чтобы отвлечься и не впитывать этот негатив. Но в основном пытаемся шутить, потому что без шуток никак", – говорит один из пограничников.

В окрестностях Бахмута, где находятся военнослужащие ГПСУ, преимущественно открытая местность. Это делает ситуацию еще более опасной.

Бахмут глазами пограничников: смотрите видео

По словам военных, самое страшное – когда работает авиация. Сначала слышно сильный гул, а затем – только звуки взрывов.

Заместитель пограничного подразделения Юрий отметил, что в последнее время увеличилась работа артиллерии противника. По его словам, враг "выдыхается" и совершает хаотические обстрелы.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте

На видео видно, что от города практически не осталось ничего живого. Всюду – выбитые окна и разрушенные дома, а обломки ракет и неразорванные снаряды лежат прямо на дорогах, иногда встречаются местные жители, которые не смогли выехать из города.

Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости