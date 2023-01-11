Як зазначають у відомстві, окупанти щодня намагаються наступати на цьому напрямку. Мінометні та артилерійські обстріли не припиняються, інколи окупанти "відпрацьовують" з танків та залучають авіацію.
Важливо Що зараз відбувається у Бахмуті й Соледарі та яке значення мають міста у битві за Донбас
Як прикордонники живуть в умовах війни
Щодня стабільно працює або ворожий міномет, або ворожа техніка. Бувають танчики, буває арта,
– "Шериф".
Військовослужбовці облаштували укриття для двох осіб. Там вмонтована буржуйка, де хлопці гріються.
"Читаю книги, аби відволіктись і не вбирати цей негатив. Але в основному намагаємося жартувати, бо без жартів ніяк", – каже один з прикордонників.
На околицях Бахмута, де перебувають військовослужбовці ДПСУ, переважно відкрита місцевість. Це робить ситуацію ще більш небезпечною.
Бахмут очима прикордонників: дивіться відео
За словами військових, найстрашніше – коли працює авіація. Спочатку чути сильний гул, а потім – лише звуки вибухів.
Заступник прикордонного підрозділу Юрій зауважив що останнім часом збільшилась робота артилерії противника. За його словами, ворог "видихається" й здійснює хаотичні обстріли.
Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
На відео видно, що від міста практично не залишилось нічого живого. Усюди – вибиті вікна та зруйновані будинки, а уламки ракет та нерозірвані снаряди лежать просто на дорогах, подекуди зустрічаються місцеві мешканці, які не змогли виїхати з міста.
Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини
- Полковник ЗСУ Роман Світан зазначив, що оточення Бахмута є головним завданням російських загарбників на цій ділянці фронту. Однак наразі у них недостатньо сил для його виконання.
- У Бахмуті, де раніше проживали близько 100 тисяч осіб, наразі залишаються близько 7 тисяч на менш пошкодженому західному березі річки, що розділяє Бахмут. Східні квартали міста – це суцільні руїни.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у Соледарі тривають важкі бої. Збройні Сили України виконують свій обов’язок та мужньо захищають місто.
- Розвідка вважає, що захоплення Бахмута, ймовірно, залишається головною оперативною метою Росії. Соледарська вісь Росії, найімовірніше, є спробою оточити Бахмут з півночі та порушити українські лінії комунікацій.