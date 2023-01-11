Як зазначають у відомстві, окупанти щодня намагаються наступати на цьому напрямку. Мінометні та артилерійські обстріли не припиняються, інколи окупанти "відпрацьовують" з танків та залучають авіацію.

Важливо Що зараз відбувається у Бахмуті й Соледарі та яке значення мають міста у битві за Донбас

Як прикордонники живуть в умовах війни

Щодня стабільно працює або ворожий міномет, або ворожа техніка. Бувають танчики, буває арта,

– "Шериф".

Військовослужбовці облаштували укриття для двох осіб. Там вмонтована буржуйка, де хлопці гріються.

"Читаю книги, аби відволіктись і не вбирати цей негатив. Але в основному намагаємося жартувати, бо без жартів ніяк", – каже один з прикордонників.

На околицях Бахмута, де перебувають військовослужбовці ДПСУ, переважно відкрита місцевість. Це робить ситуацію ще більш небезпечною.

Бахмут очима прикордонників: дивіться відео

За словами військових, найстрашніше – коли працює авіація. Спочатку чути сильний гул, а потім – лише звуки вибухів.

Заступник прикордонного підрозділу Юрій зауважив що останнім часом збільшилась робота артилерії противника. За його словами, ворог "видихається" й здійснює хаотичні обстріли.

Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

На відео видно, що від міста практично не залишилось нічого живого. Усюди – вибиті вікна та зруйновані будинки, а уламки ракет та нерозірвані снаряди лежать просто на дорогах, подекуди зустрічаються місцеві мешканці, які не змогли виїхати з міста.

Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини