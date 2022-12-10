Оккупанты ежедневно теряют там до 120 бойцов, – в ВСУ оценили вероятность окружения Бахмута

Враг уже не первый месяц пытается штурмовать Бахмут, но все напрасно. Ежедневно на этом направлении оккупанты теряют от 50 – 70 человек до 120 человек.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Важно Минобороны показало, чем занимаются оккупанты, когда на их головы падают мины

Он подчеркнул, что эти данные приблизительны, ведь то, что происходит на Бахмутском направлении в течение последних 5 месяцев – трудно представить. В общем враг потерял возле Бахмута тысячи своих солдат.

Однако более точные цифры за определенное время сможет озвучить Генеральный штаб ВСУ,

– добавил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ также рассказал, что враг сменил тактику на Бахмутском направлении. Враг вместо классических батальонов создает штурмовые отряды, в составе которых есть небольшие группы. Враг по 10 – 15 человек пытается продвинуться к нашему переднему краю обороны. Однако он подчеркнул, что ВСУ также реагируют на это изменение тактики.

Может ли враг окружить Бахмут

Сергей Череватый объяснил, что и враг, и ВСУ при любом случае пытаются наступать.

Хотим заверить украинцев: мы видим действия врага, они просчитаны. Главное, что за все это время не произошло глубинного прорыва нашей обороны. Россиянам не удается окружить наши подразделения,

– подытожил он.

Что происходит в Бахмуте

Ранее военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов отметил, что в городе остаются не только украинские защитники, но и гражданские люди, которые не захотели уезжать. По словам военнослужащего, в Бахмуте просто ад – половина города полыхает. Россияне постоянно обстреливают населенный пункт.

Соотношение артиллерии на Бахмутском направлении составляет около 1 к 9. Впрочем, в апреле – мае ситуация была гораздо хуже.