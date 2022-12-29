Об этом 24 каналу сказал историк, политический обозреватель Армен Чибухчан. По его словам, россиян нужно больше психологически надломить, что станет хорошим стимулом для дальнейших успешных контратак ВСУ.

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Почему Бахмут важен для оккупантов

Чибухчан отметил, что Бахмут, очевидно, имеет большое значение для россиян, поскольку они бросили на данное направление много сил. Этот город важен в вопросе продвижения по Донецкой области. Логично предположить, что после Бахмута оккупанты будут штурмовать Славянск и Краматорск.

То есть цель для них – это Донецкая область. Но эту цель надо уничтожить в корне. Они должны понять, что этого не произойдет. Это еще больше приведет к моральному ухудшению ситуации в российских войсках,

– сказал политический обозреватель.

Ведь, заметил он, именно на Бахмутское направление Россия бросила, кроме своей армии, также силы частной военной компании "Вагнера".

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Чибухчан напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский акцентировал на важности Бахмута. Так что сейчас все следят, что происходит вокруг этого города. Очень важно, чтобы ВСУ смогли не только успешно противостоять, но и выбить оккупантов оттуда.

По его словам, россиянам нужна пища для пропаганды. Поэтому нужно не давать никаких возможностей для того, чтобы они смогли вдохновить свою армию какими-либо успехами. Ведь понятно, насколько сильно падение морального духа у оккупантов после успехов ВСУ.

Сейчас очень много говорится о новой контратаке в январе – феврале. И, кстати, ситуация в Бахмуте может очень серьезно повлиять также на будущие планы российских военных,

– отметил Чибухчан.

По его мнению, если сейчас удастся разбить вражеские войска и выбить их из этой зоны, то оккупанты не смогут морально собраться и атаковать украинских воинов. Поэтому нужно их психологически надломить – это станет хорошим стимулом для дальнейших успешных контратак ВСУ.

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