Про це 24 каналу сказав історик, політичний оглядач Армен Чібухчян. За його словами, росіян потрібно більше психологічно надламати, що стане гарним стимулом для подальших успішних контратак ЗСУ.

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Чому Бахмут важливий для окупантів

Чібухчян зазначив, що Бахмут, вочевидь, має велике значення для росіян, оскільки вони кинули на цей напрямок багато сил. Це місто важливе у питанні просування Донецькою областю. Логічно припустити, що після Бахмута окупанти будуть штурмувати Слов'янськ і Краматорськ.

Тобто ціль для них – це Донецька область. Але цю ціль треба знищити ущент. Вони мають зрозуміти, що цього не вийде. Це ще більше призведе до морального погіршення ситуації в російських військах,

– сказав політичний оглядач.

Адже, зауважив він, саме на Бахмутський напрямок Росія кинула, крім своєї армії, також сили приватної військової компанії "Вагнера".

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Чібухчян нагадав, що президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості Бахмута. Тож нині всі стежать, що відбувається довкола цього міста. Дуже важливо, щоб ЗСУ змогли не лише успішно протистояти, а й вибити окупантів звідти.

За його словами, росіянам потрібна пожива для пропаганди. Тому треба не давати жодних можливостей для того, щоб вони змогли надихнути свою армію якимись успіхами. Адже зрозуміло, наскільки сильне падіння морального духу в окупантів після успіхів ЗСУ.

Зараз дуже багато мовиться про нову контратаку нібито у січні – лютому. І, до речі, ситуація в Бахмуті може дуже серйозно вплинути також на майбутні плани російських військових,

– зауважив Чібухчян.

На його думку, якщо зараз вдасться розбити ворожі війська та вибити їх із цієї зони, то окупанти не зможуть морально зібратися й атакувати українських воїнів. Тому потрібно їх більше психологічно надламати – це стане гарним стимулом для подальших успішних контратак ЗСУ.

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