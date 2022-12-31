Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, российские оккупанты пытаются получить хоть какие-то достижения на поле боя в Украине.
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В частности, подразделения захватчиков не прекращают штурмовать Бахмут в Донецкой области.
Это единственное направление, где россияне активно "огрызаются". Они пытаются там заходить с разных сторон. Также это единственное направление, где у россиян за последние 6 месяцев выходит хоть как-то продвигаться,
– сказал Ступак.
Однако, по его словам, положение оккупантов под Бахмутом достаточно сомнительно. Ведь, по словам экс-сотрудника СБУ, "вторая армия" мира более полугода бьется за город и смогла выйти только на его окрестности – в район свалки.
Почему Бахмут стал идеей-фикс для российской армии
Украинские защитники продолжают мужественно удерживать оборону города. Однако оккупанты не прекращают безрезультатные попытки штурмовать Бахмут.
Для россиян захватить Бахмут уже стало идеей-фикс, чтобы там можно было поставить свою трехцветную тряпку. А ведь других побед нет. А нельзя кормить российский народ только лапшой быстрого приготовления,
– отметил экс-сотрудник СБУ.
Иван Ступак рассказал значение Бахмута для российских оккупантов: смотрите видео
Россияне перестают верить пропаганде
Он добавил, что российская пропаганда, конечно, пытается рассказывать о притворных успехах армии оккупантов в Украине. В частности, пропагандисты распространяют абсурдные тезисы о том, что:
- Российская армия продвигается в Украине.
- НАТО дает украинцам меньше оружия.
- Президент Владимир Зеленский уже убегает из Украины.
Однако, как отметил эксперт Украинского института будущего, российский народ уже в это не верит. По словам Ступака, россияне перестают смотреть пропагандистские программы и пытаются максимально отстраниться от войны.
Ситуация под Бахмутом: коротко
- В Бахмуте продолжают идти жестокие бои. Вооруженные Силы Украины мощно уничтожают российских оккупантов и не дают им захватить город.
- Как отметил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский, бои за Бахмут – это война не России с Украиной, а Евгения Пригожина с российским генштабом. Город стал сакральной целью для руководителя ЧВК "Вагнера" и его уголовников.
- Украинские снайперы рассказали о боях, которые ведутся в Бахмуте. В частности, российские оккупанты большими силами пытаются окружить Бахмут. Захватчики для атак используют разные виды артиллерии.