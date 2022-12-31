Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російські окупанти намагаються отримати хоч якісь здобутки на полі бою в Україні.
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Зокрема, підрозділи загарбників не припиняють штурмувати Бахмут на Донеччині.
Це єдиний напрямок, де росіяни активно "огризаються". Вони намагаються там заходити з різних боків. Також це єдиний напрямок, де у росіян за останні 6 місяців виходить хоч якось просуватися,
– сказав Ступак.
Однак, за його словами, становище окупантів під Бахмутом є доволі сумнівним. Адже, за словами ексспівробітника СБУ, "друга армія" світу понад пів року б'ється за місто і змогла вийти лише на його околиці – у район сміттєзвалища.
Чому Бахмут став ідеєю-фікс для російської армії
Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону міста. Однак окупанти не припиняють безрезультатні спроби штурмувати Бахмут.
Для росіян захоплення Бахмута вже стало ідеєю-фікс, аби там можна було поставити свою трикольорову ганчірку. Адже інших перемог немає. А не можна годувати російський народ лише лапшою швидкого приготування,
– зауважив ексспівробітник СБУ.
Іван Ступак розповів значення Бахмута для російських окупантів: дивіться відео
Росіяни перестають вірити пропаганді
Він додав, що російська пропаганда, звісно, намагається розповідати про вдавані успіхи армії окупантів в Україні. Зокрема, пропагандисти розповсюджують абсурдні тези про те, що:
- Російська армія просувається в Україні.
- НАТО дає українцям менше зброї.
- Президент Володимир Зеленський вже тікає з України.
Однак, як зазначив експерт Українського інституту майбутнього, російський народ вже в це не вірить. За словами Ступака, росіяни перестають дивитися пропагандистські програми й намагаються максимально відсторонитися від теми війни.
Ситуація під Бахмутом: коротко
- У Бахмуті продовжують точитися жорстокі бої. Збройні Сили України потужно нищать російських окупантів та не дають їм захопити місто.
- Як зазначив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський, бої за Бахмут — це війна не Росії з Україною, а Євгєнія Пригожина з російським генштабом. Місто стало сакральною ціллю для керівника ПВК "Вагнера" та його кримінальників.
- Українські снайпери розповіли про бої, які точаться у Бахмуті. Зокрема, російські окупанти великими силами намагаються оточити Бахмут. Загарбники для атак використовують різні види артилерії.