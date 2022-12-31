Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російські окупанти намагаються отримати хоч якісь здобутки на полі бою в Україні.

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Зокрема, підрозділи загарбників не припиняють штурмувати Бахмут на Донеччині.

Це єдиний напрямок, де росіяни активно "огризаються". Вони намагаються там заходити з різних боків. Також це єдиний напрямок, де у росіян за останні 6 місяців виходить хоч якось просуватися,

– сказав Ступак.

Однак, за його словами, становище окупантів під Бахмутом є доволі сумнівним. Адже, за словами ексспівробітника СБУ, "друга армія" світу понад пів року б'ється за місто і змогла вийти лише на його околиці – у район сміттєзвалища.

Чому Бахмут став ідеєю-фікс для російської армії

Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону міста. Однак окупанти не припиняють безрезультатні спроби штурмувати Бахмут.

Для росіян захоплення Бахмута вже стало ідеєю-фікс, аби там можна було поставити свою трикольорову ганчірку. Адже інших перемог немає. А не можна годувати російський народ лише лапшою швидкого приготування,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Іван Ступак розповів значення Бахмута для російських окупантів: дивіться відео

Росіяни перестають вірити пропаганді

Він додав, що російська пропаганда, звісно, намагається розповідати про вдавані успіхи армії окупантів в Україні. Зокрема, пропагандисти розповсюджують абсурдні тези про те, що:

Російська армія просувається в Україні.

НАТО дає українцям менше зброї.

Президент Володимир Зеленський вже тікає з України.

Однак, як зазначив експерт Українського інституту майбутнього, російський народ вже в це не вірить. За словами Ступака, росіяни перестають дивитися пропагандистські програми й намагаються максимально відсторонитися від теми війни.

Ситуація під Бахмутом: коротко