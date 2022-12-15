Бахмут – это синоним ада: Подоляк объяснил партнерам, с чем сейчас борется Украина

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Бахмут, что на Донбассе. Ситуация там очень сложная – город похож на реальный ад в современном мире.

В то же время, Украина делает все возможное, чтобы "задержать прорыв чертей из этого ада в реальный мир". Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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У зеков возле Бахмута одна цель – идти вперед

Россия на этом направлении давит на ВСУ зеками, которые полностью неконтролируемые. У них нет другой цели, как идти вперед. С точки зрения боевых действий это просто попытка забрасывать телами этот участок фронта.

Там сконцентрировано большое количество мобилизованных, которых не жалко, и зеков прежде всего, которых тоже не очень они жалеют. И это будет продолжаться, ведь это единственное направление, где Россия сконцентрировала свою большую группировку,

– заметил советник главы ОП.

Россияне уничтожают города, которые пришли "освобождать"

Подоляк подчеркнул, что очень "символично" то, что российские оккупанты откровенно уничтожают наши города, в частности на Востоке Украины, которые якобы пришли "освобождать". Мы видели это в Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке и в меньших городах, а сейчас это Бахмут.

Параллельно они уничтожают города на Востоке Украины, вроде Харькова, Запорожья. Сегодня они откровенно бомбят город, в котором писали "Херсон с нами навсегда",

– отметил советник руководителя ОП,

По его словам, в течение дня захватчики обстреливают жилые кварталы города и мирных граждан. Есть погибшие, в том числе дети.

Подоляк прокомментировал ситуацию в районе Бахмута: смотрите видео

Интенсивность боев возле Бахмута – почти 50 тысяч вражеских выстрелов

Подоляк подчеркнул, что война России против нашего государства очень интенсивная. Ежедневно враг производит около 50 тысяч выстрелов из тяжелой артиллерии.

Сегодня практически вся интенсивность этих 50 тысяч выстрелов – это Бахмутское направление. То есть, когда вы говорите, что каждые 2 секунды – вы ошибаетесь. Каждые 0,2 секунды слышны выстрелы тяжелых калибров,

– рассказал советник главы ОП.

Речь идет об ударах из артиллерии 122, 120 и 152-миллиметрового калибра, а также систем "Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо", "Точка-У" и С-300.

Сегодня город является ключевым

Бахмут показывает, что такое "русский мир", как он смотрится в лице конкретно. Я думаю, что сегодня это ключевое место, символическое, и здесь решается вообще существование такого понятия, как "русский мир",

– сказал Подоляк.

По его мнению, Украина должна поставить здесь точку для того, чтобы быстро освобождать территории, в частности, Донецкую и Луганскую области. Мы не должны оставить россиянам ни одного клочка нашей земли.

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Кроме того, он добавил, что сейчас уже не стоит говорить о реинтеграции территорий, как было в 2014 году – это совершенно неправильно. Сегодня Украина должна силовым способом освободить свои территории.

К тому же мы должны жестко относиться к российской пропаганде, которая 8 лет придумывала мифы о бомбардировке Украиной Донецка и Луганска. По мнению Подоляка, Россия должна быть абсолютно уничтожена на этих территориях, включая анклавы.