Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Антон Петровский. По его словам, для российского командования до сих пор важен Бахмут. Не как стратегический, но как символический город.

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Изменения на Бахмутском направлении

О важности Бахмутского направления для российских оккупантов может свидетельствовать информация о смещении с должности командующего 106-й воздушно-десантной дивизии Владимира Селиверстова.

Не исключено, что его увольнение связано с тем, что украинская армия успешно продвигается.

Снятие его с должности тоже является признаком того, что на Бахмутском направлении хотят произвести определенные изменения и все же усилить оборону. Но им, к сожалению, а нам, к счастью, это не удается,

– рассказал военный.

Заметим, что Селиверстов, как и генерал Иван Попов, также критиковал командование из-за недостаточной контрбатарейной борьбы. Он также жаловался на министра обороны Сергея Шойгу из-за плохих условий и отсутствия поставок в части.

Антон Петровский рассказал о важности Бахмута для россиян: смотреть видео

Символизм Бахмута для россиян не убавился

Под натиском украинских военных российские оккупанты вынуждены кое-где отступать на Бахмутском направлении, в том числе на флангах. По сообщению Александра Сырского, потери россиян там уже сравнялись с вагнеровскими в пиковые моменты битвы за город.

Однако при этом оккупанты пока не отступают.

"Безусловно, Бахмут для армии оккупанта и их командования имеет огромное символическое значение. Они имели там непрерывный успех даже тогда, когда ВСУ проводили успешные контрнаступательные действия в Харьковской и Херсонской областях. "Взятие" Бахмута было пиком их празднования", – заметил Антон Петровский.

Россияне так праздновали "недовзятие" Бахмута, что для них реальная потеря города станет по меньшей мере ударом по имиджу. Который, собственно, у российской армии уже и так довольно неоднозначный.

Ситуация на Бахмутском направлении: что известно