Россияне усилились воздушно-десантными войсками, – Череватый о ситуации в Бахмуте

На Бахмутском направлении продолжаются адские бои. Оккупанты усилились воздушно-десантными войсками.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ. Также Сергей Череватый подчеркнул, что Бахмут и дальше является главным направлением удара врага.

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Боевые столкновения и усиление врага

Сергей Череватый рассказал, что только за эти сутки на Бахмутском фронте враг повсюду наносит удары из разных типов артиллерии. В общем, на этом направлении оккупанты нанесли 128 ударов. 20 из них – в районе Бахмута.

Кроме того, на всем участке фронта произошло 41 столкновение. Большинство, 19, как раз в районе города Бахмута.

Убиты 127 врагов, 135 получили ранения разной степени,

– отметил Череватый.

Пока оккупанты действуют малыми тактическими пехотными группами, прежде всего ЧВК "Вагнера". И они меньше там используют бронетехнику.

"В последнее время мы наблюдаем, что они усилились подразделениями воздушно-десантных войск. Также артиллерийскую поддержку им оказывает регулярное войско", – добавил спикер.

Череватый отметил, что в начале вторжения у россиян была в основном вся модернизированная техника. В частности, БТР-82, танки Т-72, модернизированы Т-80, Т-90, БМП-3. Сейчас наши военные все чаще замечают, что у врага уже появились и БМП-1, которые были сняты с вооружения.

Более того, на некоторых участках фронта зафиксировали Т-62 – это старая модель, которая даже не имеет активной защиты от кумулятивных зарядов.

Этот год нашей борьбы выбил не только много личного состава (врага – 24 канал), но и многие бронетехники. Многое было взято в качестве трофеев. Особенно во время Харьковской операции,

– подчеркнул Череватый.

Зеленский объяснил целесообразность удержания Бахмута

Президент отметил, что после Бахмута россияне могли бы пойти дальше. "Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также глава государства добавил, что цели российской армии и ВСУ разнятся. Оккупантам безразлично мирное население, они уничтожили город и продолжают штурмовать его дальше. Так Россия пытается одержать "хоть какую-то победу", даже разрушив все в городе и убив местных жителей.

Зеленский подчеркнул, что если Россия сможет "поставить свой маленький флажок" на вершине Бахмута, это поможет "мобилизовать российское общество для того, чтобы создать эту идею, что они столь мощная армия".