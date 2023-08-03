Об этом 24 Каналу сказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Каждый день в окрестностях Бахмута защитники идут вперед: отвоевывают от нескольких десятков до сотен метров, а иногда километры украинской земли.
Смотрите также Явный признак поражения: откуда и куда Россия опрокидывает стратегические резервы
"Что касается флангов города, Клещеевка – это не основной населенный пункт для перекрытия логистических путей врага. Это конгломерация поселков, таких как Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. По моему субъективному мнению, ключ от Бахмута – окрестности города", – сказал воин.
Чтобы открыть двери в Бахмут, нужно провалить оборонительную линию россиян там, где она самая слабая.
Люди, которые делают невозможное
Целью какой-либо военной операции является вычислить слабые места врага и ударить так, чтобы рассыпать его оборону. Именно такая работа ведется, но она будет зависеть от результатов штурмовых действий пехоты на переднем крае.
"Сержанты и офицеры на передовой – именно эти люди делают невозможное и реализуют все планы старшего начальства. Вы должны понимать, что это дается нам, ВСУ, очень большой ценой. Все штурмовые действия – э то потери", – подчеркнул Кудряшов.
Бахмутское направление фронта: последние новости
- 1 августа российские оккупанты пытались вернуть утраченные позиции возле Клещеевки, но тщетно. Кроме того, российские захватчики продолжают обстреливать из артиллерии населенные пункты вблизи Бахмута. За сутки пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых – Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.
- Россияне в безвыходном положении на Восточном фронте Украины. Раздраженные поражениями, они усилили обстрелы позиций наших военных. Только 2 августа оккупанты нанесли 5 ракетных и 89 авиационных ударов, а также совершил 67 обстрелов с РСЗО.
- Возле Авдеевки есть положительная динамика уничтожения врага и восстановления наших позиций. Российские захватчики боятся заходить в саму Авдеевку, поскольку не хотят увязнуть в городских боях с украинскими защитниками.