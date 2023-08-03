Про це 24 Каналу сказав заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Щодня на околицях Бахмута захисники ідуть вперед: відвойовують від декількох десятків до сотень метрів, а іноді кілометри української землі.

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"Щодо флангу міста, Кліщіївка – це не основний населений пункт для перекриття логістичних сполучень ворога на цьому напрямку. Це є конгломерація селищ, таких як Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. На мою суб'єктивну думку, ключ від Бахмута – околиці міста", – мовив воїн.

Тож, щоб відчинити двері у Бахмут, потрібно провалити оборонну лінію росіян там, де вона найслабкіша.

Люди, які роблять неможливе

Метою будь-якої військової операції є вирахувати слабкі місця ворога і вдарити так, щоб розсипати його оборону. Саме така робота нині ведеться, але вона залежатиме від результатів штурмових дій піхоти на передньому краї.

"Сержанти та офіцери на передовій – саме ці люди роблять неможливе і реалізують усі плани старшого начальства. Ви повинні розуміти, що це дається нам, ЗСУ, дуже великою ціною, усі штурмові дії – це втрати", – наголосив Кудряшов.

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