Про це 24 Каналу сказав заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Щодня на околицях Бахмута захисники ідуть вперед: відвойовують від декількох десятків до сотень метрів, а іноді кілометри української землі.
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"Щодо флангу міста, Кліщіївка – це не основний населений пункт для перекриття логістичних сполучень ворога на цьому напрямку. Це є конгломерація селищ, таких як Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. На мою суб'єктивну думку, ключ від Бахмута – околиці міста", – мовив воїн.
Тож, щоб відчинити двері у Бахмут, потрібно провалити оборонну лінію росіян там, де вона найслабкіша.
Люди, які роблять неможливе
Метою будь-якої військової операції є вирахувати слабкі місця ворога і вдарити так, щоб розсипати його оборону. Саме така робота нині ведеться, але вона залежатиме від результатів штурмових дій піхоти на передньому краї.
"Сержанти та офіцери на передовій – саме ці люди роблять неможливе і реалізують усі плани старшого начальства. Ви повинні розуміти, що це дається нам, ЗСУ, дуже великою ціною, усі штурмові дії – це втрати", – наголосив Кудряшов.
Бахмутський напрямок фронту: останні новини
- 1 серпня російські окупанти намагалися повернути втрачені позиції біля Кліщіївки, але марно. Крім того, російські загарбники продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти поблизу Бахмута. Протягом доби постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких – Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора Донецької області.
- Росіяни у безвихідному положенні на Східному фронті України. Роздратовані поразками, вони посилили обстріли позицій наших військових. Лише 2 серпня окупанти завдали 5 ракетних і 89 авіаційних ударів, а також здійснив 67 обстрілів з РСЗВ.
- Біля Авдіївки є позитивна динаміка знищення ворога та відновлення наших позицій. Російські загарбники бояться заходити у саму Авдіївку, оскільки не хочуть зав‘язнути у міських боях з українськими оборонцями.