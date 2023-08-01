Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом доби там відбулося 26 бойових зіткнень.

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Росіяни намагалися повернути позиції біля Бахмута

Сили оборони продовжують наступати не лише на Півдні, але й на Сході нашої держави. ЗСУ зайняли позиції поблизу Кліщіївки біля Бахмута. Ворог спробував повернути втрачені позиції, але всі спроби виявилися марними.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безрезультатні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області,

– повідомили у Генштабі.

Крім того, російські загарбники продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти поблизу Бахмута. Протягом доби постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких – Богданівка, Часів Яр, Іванівське та Біла Гора Донецької області.

Намагався повернути ворог втрачені позиції й в районі Старомайорського. Проте всі спроби окупантів також були безрезультатними.

ЗСУ поступово просуваються вперед

Українські захисники продовжують наступальні операції. У Міноборони повідомили, що протягом минулого тижня ЗСУ вдалося звільнити 14 квадратних кілометрів. Серед них 12 – на Півдні, ще 2 – на Бахмутському напрямку.

За словами Ганни Маляр, від початку наступу українські захисники звільнили 37 квадратних кілометрів поблизу Бахмута. На кордоні Донецької та Запорізької областей – понад 204 квадратних кілометри. Крім того, Сили оборони мають ще певні успіхи, проте в Міноборони не поспішають їх оприлюднювати, поки військові не закріпляться на нових рубежах.

"Зараз по всіх напрямках – і на Півдні, і на Сході – ми поступово здійснюємо просування вперед. І це не лише Бахмутський напрямок. Але спочатку треба закріпитися, а потім ми зможемо про це все сказати", – сказала заступниця міністра оборони.