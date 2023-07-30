Про це заявив воїн 35-ї окремої бригади морської піхоти з позивним "Дикий". Захисник заперечив усі повідомлення пропагандистів про те, що вони нібито повернулися в Старомайорське.

Зверніть увагу Було багато пасток, – у ЗСУ розкрили деталі операції зі звільнення Старомайорського

Яка ситуація в Старомайорському і що буде далі

Боєць розповів, що зараз тримає розмінування Старомайорського, бо окупанти залишили по собі чимало мін, серед яких і "Лепестки". Село зараз обстрілює ворожа артилерія, однак наступів окупантів не зафіксовано. Саме ж село майже повністю знищене.

Крім того, в районі Старомайорського працює ворожа авіація, щоправда, вона працює на великих відстанях – боїться підлітати ближче. Не в останню чергу через те, що захисники в районі села збили ворожий Ка-52.

Нехай чекає Урожайне, ми скоро будемо,

– запевнив боєць.

"Дикий" про ситуацію в Старомайорському та наступ ЗСУ: дивіться відео

Як звільняли Старомайорське

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що росіяни розставили чимало пасток, аби завадити звільненню Старомайорського. Тому ЗСУ звільняли село в умовах тотального мінування території.

Велику кількість російських пасток, наші штурмовики мусили просуватися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки

Нагадаємо, ЗСУ повідомили про звільнення Старомайорського 27 липня.