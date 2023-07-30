Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він зазначив, що росіяни підготували пастки для наших військових, щоб завадити звільнити Старомайорське, передає 24 Канал.

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Які подробиці звільнення Старомайорського

Шершень наголосив, що українські воїни звільнили Старомайорське в умовах тотального мінування території. Тому, за його словами, ця операція була дійсно унікальною.

Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО (Сил спеціальних операцій – 24 Канал) були спантеличені. Наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні,

– підкреслив він.

Речник також зазначив, що через велику кількість російських пасток, наші штурмовики мусили просуватися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки. Він наголосив, що, як правило, протипіхотні міни наші військові не чіпали, бо під ними могли бути допоміжні гранати.

Шершень зауважив, що українські військові не змогли евакуювати трофейну російську техніку зі Старомайорського. Адже наразі там також є багато мінних полів.

"Є такі так звані "мінні шлагбауми" – перекриття шляхів у вигляді мінування. Об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі вирви від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм'якли після дощів", – підкреслив він.

Наостанок речник наголосив, що загалом ситуація у населеному пункті контрольована. За його словами, село наразі дещо обстрілюються з артилерії та мінометів.

Що відомо про деокупацію Старомайорського