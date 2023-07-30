Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив, що українська розвідка відстежує переміщення ворога зокрема на цих напрямках. До 100 тисяч особового складу окупантів посилили Куп'янсько-Сватівський напрямок у тому числі Кантемирівською дивізією. А також новими танковими системами та артилерійського вогню. Про це він розповів 24 Каналу.

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Це буде стратегічним провалом Путіна

Українські сили активно рухаються на Бахмутському напрямку, і це викликає особисте занепокоєння у Владіміра Путіна. Адже втрата Бахмута стане стратегічним провалом його особисто.

Тому росіяни біля Бахмута з різних боків намагаються концентрувати останні професійні сили, які рухаються на Мар'їнському напрямку, а також на Андріївському, де наші сили дійсно просунулися, а також у Старомайорському,

– наголосив він.

Російський диктатор зізнався в тому, що щогодинно контролює ситуацію на фронті. І він вимагає від своїх військових все більше атак. А коли українські сили звільняють населені пункти, для нього це є велика трагедія. І він тисне на своїх генералів, щоб вони по новому захоплювали позиції.

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Сьогодні дуже важливими є Мар'їнський, Андріївський та Куп'янсько-Лиманський напрямки. Адже туди вони намагаються відтягнути наші сили з Бахмуту, щоб завадити українським захисникам його звільнити.

"А ми вже на межі цього – заходимо з Півдня, де відбувається активний рух, і тримаємо з Півночі. І все більше оточуємо Бахмут. Це означає в перспективі або знищення російського угруповання на цьому напрямку, або захоплення в полон, або його відхід з міста", – підкреслив Маломуж.

Росіяни мають величезні втрати

В останні дні на Куп'янському напрямку ворог просунувся до кілометра вперед. Проте наші сили відбили всі атаки, провели контратаки, зокрема удари з флангів. І окупанти були змушені повернутися на попередні позиції.

Величезні втрати отримала елітна Кантемирівська дивізія, яка захищає периметр Москви. Водночас ворог кидає в атаку зеків зі "Шторму Z", яким нема що втрачати. І вони теж масово ліквідуються, – відзначив генерал армії.

Також росіяни кидають в бій непідготовлених мобілізованих. І українська розвідка вже доповідає, що вони відмовляються воювати, а також висловлюють незадоволення командуванням. Серед російських військових розповсюдження панічні настрої, все це деморалізує армію країни-агресорки.

Українські сили контролюють всі ці гострі напрямки фронту. Ми не даємо по них просуватися окупантам. А самі в цей час наступаємо не тільки на Бахмутському напрямку, але й на стратегічно важливому Південному.

Адже рух на Бердянськ, Токмак, Мелітополь дозволить "перерізати" навпіл його сили на Півдні. Це дозволить звільнити окуповані території у Запорізький та Херсонській областях і рухатись до Криму.

Микола Маломуж оцінив ситуацію на найважливіших напрямках: дивіться відео

"Ми ліквідуємо сили ворога. По великих секторах маємо щонайменше 500 знищених окупантів на добу. А в деякі дні – 700. В до 1000 поранених. Це величезна кількість", – зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Водночас він підкреслив, що немає підтвердження про нібито "сотні" втрачених одиниць української техніки, про які говорить Путін.

"Російський диктатор перебуває в стані прострації. Він не знає, що говорити, постійно обманює, плутається у своїх звинуваченнях. Він просто деморалізований. І він програє в моральному плані, військовому і на конкретних напрямках", – наголосив Микола Маломуж.

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Ситуація на фронті