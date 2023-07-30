Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления Валерий Шершень. Он отметил, что россияне подготовили ловушки для наших военных, чтобы помешать освободить Старомайорское, передает 24 Канал.

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Какие подробности освобождения Старомайорского

Шершень подчеркнул, что украинские воины освободили Старомайорское в условиях тотального минирования территории. Потому, по его словам, эта операция была действительно уникальной.

Россияне заминировали все, что только возможно, даже наши специалисты по ССО (Сил специальных операций – 24 Канал) были озадачены. Наши инженеры имели много работы, а саперы прибегали к разным ухищрениям при разминировании,

– подчеркнул он.

Спикер также отметил, что из-за большого количества российских ловушек наши штурмовики должны были продвигаться со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки. Он подчеркнул, что, как правило, противопехотные мины наши военные не трогали, потому что под ними могли быть вспомогательные гранаты.

Шершень отметил, что украинские военные не смогли эвакуировать трофейную российскую технику из Старомайорского. Ведь сейчас там тоже много минных полей.

"Есть такие так называемые "минные шлагбаумы" – перекрытие путей в виде минирования. Объехать их невозможно, потому что глубокие, широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей", – подчеркнул он.

В заключение спикер подчеркнул, что в целом ситуация в населенном пункте контролируемая. По его словам, село несколько обстреливается из артиллерии и минометов.

Что известно о деоккупации Старомайорского