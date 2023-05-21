Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, основная задача ВСУ в Бахмуте – подготовка к оперативному. окружению россиян.

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"Сырский обводил ЧВК "Вагнера" как баранов в отряде, "обстриг" их до мяса. Когда ножницы Сырского начали хватать кожу и мясо, они попытались убежать. Они будут пытаться выходить, но не факт, что их выпустят. Думаю, Сырский еще на уходе их "пощипает", – заметил он.

Окружение оккупантов в Бахмуте

Свитан отметил, что для ВСУ важно выйти по возвышенностям в сторону Берховки и Клищиевки. Украинские бойцы поднимаются на Курдюмовку по гряде, которая идет на Горловку. Также на северо-западные части, которые двигаются в сторону Берховки.

Через некоторое время Бахмут возьмут в оперативное окружение, находясь в самом Бахмуте. Далее российские генералы снова загонят туда "овечек". В этот момент наши воины снова начнут "стричь" их с возвышенностей. В полуокружении будет подкова. Внутри этой подковы будет Бахмут, он снизу,

– допустил летчик.

Скорее всего, в Бахмуте будет полигон для уничтожения российских захватчиков. ВСУ будут контролировать город с возвышенностей, считает военный эксперт.

"Их поймали информационный и оперативный капкан. В ближайшее время замкнется оперативное неполное окружение. Река Бахмутка делит две гряды. На западной части мы будем контролировать две трети Бахмута. Этого достаточно, чтобы с такой же интенсивностью "стричь" там две роты в сутки" – добавил Свитан.

Свитан о боях за Бахмут: смотрите видео

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