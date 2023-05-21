Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, основне завдання ЗСУ у Бахмуті – підготовка до оперативного оточення росіян.

Читайте також Продовжуємо наступальні дії, – генерал Сирський відвідав передову на Бахмутському напрямку

"Сирський обводив ПВК "Вагнера" як баранів в загоні, "обстриг" їх до м’яса. Коли ножиці Сирського почали хапати шкіру та м'ясо, вони почали намагатись втекти. Вони будуть намагатись виходити, але не факт, що їх випустять. Думаю, Сирський ще на відході їх "поскубає", – зауважив він.

Оточення окупантів у Бахмуті

Світан зазначив, що для ЗСУ важливо вийти по височинах у бік Берхівки та Кліщіївки. Українські бійці підіймаються на Курдюмівку по гряді, яка йде на Горлівку. Також на північно західні частини, які рухаються у бік Берхівки.

Через певний час візьмуть Бахмут в оперативне оточення, перебуваючи у самому Бахмуті. Далі російські генерали знову заженуть туди "овечок". У цей момент наші воїни знову почнуть "стригти" їх з височин. В напівоточенні буде підкова. Всередині цієї підкови буде Бахмут, він знизу,

– припустив льотчик.

Швидше за все, у Бахмуті буде полігон для знищення російських загарбників. ЗСУ контролюватимуть місто з височин, вважає військовий експерт.

"Їх спіймали інформаційний та оперативний капкан. Найближчим часом замкнеться оперативне неповне оточення. Річка Бахмутка ділить дві гряди. На західній частині ми триматимемо під контролем дві треті Бахмута. Цього достатньо, щоб з такою ж інтенсивністю "стригти" там дві роти на добу", – додав Світан.

Світан про бої за Бахмут: дивіться відео

Ситуація у Бахмуті: останні новини