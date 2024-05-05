Об этом 24 Каналу заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что также россияне не могут захватить Часов Яр "в лоб". Он добавил, что противнику не удалось выполнить свой замысел.

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"Количество врага сконцентрировано, большое количество авиации, которую они привлекают. Но замысел врага, который уже просматривается, был понятен, что после Бахмута, город, который должен был быть занят, – Часов Яр. Это должно было быть плацдармом выхода россиян на агломерацию Краматорск – Славянск – Дружковка", – сказал Тимочко.

Но противник не смог воплотить план захвата Донецкой области. Впрочем, при этом агрессивность врага не будет спадать.

Россияне приспосабливают свою тактику и стратегию на этом направлении. Они непрерывно атакуют авиацией и максимально используют КАБы, а также – пытаются максимально работать пехотой.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

Что ожидает город

Сейчас направление Часового Яра держится. При этом в свое время захватчики перетащили значительное количество своих войск с Купянского направления. Лишь недавно враг возобновил там свои атаки. Так масштабную наступательную операцию в Харьковской области, которую россияне планировали еще зимой, оккупанты вынужденно отложили во времени.

Бои за Часов Яр конечно будут продолжаться и будут чрезвычайно жестокие. Мне трудно судить, будет ли удержан город, или придется отходить нашим войскам. Это будет зависеть от многих факторов. И основной – насколько быстро оружие союзников успеет поступить на линию фронта,

– добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Также говорится о том, насколько быстро смогут вступить в бой бригады, которые готовились к использованию оружия от союзников. От этого, отметил Тимочко, зависит не только судьба Часового Яра, но и в целом того, насколько быстро ВСУ смогут по всей линии фронта остановить врага и в будущем планировать контрнаступление.

Враг наступает на Часов Яр