Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что в этом случае Торецк может стать следующей целью противника.

Важно Спецподразделения ГУР были переброшены в Часов Яр для обороны, – источники

Бои за Часов Яр

Свитан отметил, что двигаться с юга, то есть с Очеретино, в сторону Торецка оккупантам сложно. Ведь он расположен на той высоте, что и Горловка. К тому же Торецк представляет собой господствующую высоту в этом районе.

Он отметил, что движение врага возможно только с севера – с высот Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. А пройти там оккупанты не смогут, пока стоит наш гарнизон в Часовом Яре.

По его словам, чтобы выйти на Торецк, россиянам нужно выйти из-под Бахмута по дороге в сторону Константиновки. Пока они не вытеснят наши войска из Часового Яра, не смогут этого сделать.

Поэтому, подчеркнул он, одна из первых задач противника – захватить Часов Яр, а Торецк будет следующим.

Я думаю, Часов Яр устоит, значит – не будет никакой проблемы для Торецка,

– заявил полковник запаса.

Ведь, заметил военный эксперт, мы перебросили в Часов Яр дополнительные наши части, и туда направились первые партии боеприпасов.

Что происходит в Часовом Яре: смотрите на карте

Последствия ударов по НПЗ России

Полковник запаса отметил, атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ в Воронежской области в ночь на 1 мая является продолжением наложения "санкций" наших спецслужб.

И такие удары, заметил он, бьют по российской военной экономике, по ее углеводородной отрасли, которая питает армию топливом и пополняет бюджет врага.

Именно такое наложение "санкций" наиболее эффективно,

– уверен Свитан.

По его словам, чтобы у России исчезло топливо, нужно вывести из строя все ее скважины, а также заводы, в том числе, и в Беларуси. А до этого еще далеко. Однако уже сейчас есть эффект накопления проблем у россиян, в частности, выросла цена на дизель и бензин. И это только начало.

Ситуация на фронте: главное