Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что в этом случае Торецк может стать следующей целью противника.
Важно Спецподразделения ГУР были переброшены в Часов Яр для обороны, – источники
Бои за Часов Яр
Свитан отметил, что двигаться с юга, то есть с Очеретино, в сторону Торецка оккупантам сложно. Ведь он расположен на той высоте, что и Горловка. К тому же Торецк представляет собой господствующую высоту в этом районе.
Он отметил, что движение врага возможно только с севера – с высот Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. А пройти там оккупанты не смогут, пока стоит наш гарнизон в Часовом Яре.
По его словам, чтобы выйти на Торецк, россиянам нужно выйти из-под Бахмута по дороге в сторону Константиновки. Пока они не вытеснят наши войска из Часового Яра, не смогут этого сделать.
Поэтому, подчеркнул он, одна из первых задач противника – захватить Часов Яр, а Торецк будет следующим.
Я думаю, Часов Яр устоит, значит – не будет никакой проблемы для Торецка,
– заявил полковник запаса.
Ведь, заметил военный эксперт, мы перебросили в Часов Яр дополнительные наши части, и туда направились первые партии боеприпасов.
Что происходит в Часовом Яре: смотрите на карте
Последствия ударов по НПЗ России
Полковник запаса отметил, атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ в Воронежской области в ночь на 1 мая является продолжением наложения "санкций" наших спецслужб.
И такие удары, заметил он, бьют по российской военной экономике, по ее углеводородной отрасли, которая питает армию топливом и пополняет бюджет врага.
Именно такое наложение "санкций" наиболее эффективно,
– уверен Свитан.
По его словам, чтобы у России исчезло топливо, нужно вывести из строя все ее скважины, а также заводы, в том числе, и в Беларуси. А до этого еще далеко. Однако уже сейчас есть эффект накопления проблем у россиян, в частности, выросла цена на дизель и бензин. И это только начало.
Ситуация на фронте: главное
- Самыми горячими направлениями на фронте остаются Бахмутское и Авдеевское – там украинские защитники отражают больше всего вражеских атак. В Институте изучения войны отмечают, что наши воины восстановили контроль над некоторыми утраченными позициями возле Кременной.
- Российские оккупанты несколько замедляют атаки на Авдеевском направлении, одновременно восстанавливая наступательные действия вокруг Часового Яра. Там предполагают, что оккупанты готовятся к наступлению в районе Торецка Донецкой области.
- Общие потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют почти 470 тысяч оккупантов. Также наши воины уничтожили тысячи единиц вражеской техники, в частности, более 7 тысяч танков и более 14 тысяч боевых бронированных машин.