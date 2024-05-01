Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що у цьому випадку Торецьк може стати наступною ціллю противника.
Важливо Спецпідрозділи ГУР були перекинуті до Часового Яру для оборони, – джерела
Бої за Часів Яр
Світан зазначив, що рухатися з Півдня, тобто з Очеретиного, в бік Торецька окупантам складно. Адже він розташований на тій висоті, що й Горлівка. До того ж Торецьк являє собою панівну висоту в цьому районі.
Він зауважив, що рух ворога можливий лише з Півночі – з висот Курдюмівки, Кліщіївки та Андріївки. А пройти там окупанти не зможуть, доки стоїть наш гарнізон у Часовому Яру.
За його словами, щоб вийти на Торецьк, росіянам потрібно вийти з-під Бахмута дорогою в бік Костянтинівки. Доки вони не витиснуть наші війська з Часового Яру, не зможуть цього зробити.
Тому, наголосив він, одне з перших завдань противника – захопити Часів Яр, а Торецьк буде наступним.
Я думаю, Часів Яр вистоїть, отже – не буде жодної проблеми для Торецька,
– заявив полковник запасу.
Адже, зауважив військовий експерт, ми перекинули до Часового Яру додаткові наші частини й туди попрямували перші партії боєприпасів.
Що відбувається у Часовому Яру: дивіться на карті
Наслідки ударів по НПЗ Росії
Полковник запасу наголосив, атака на Рязанський нафтопереробний завод та НПЗ у Воронезькій області в ніч на 1 травня є продовженням накладення "санкцій" наших спецслужб.
І такі удари, зауважив він, б'ють по російській воєнній економіці, по її вуглеводневій галузі, яка живить армію паливом і поповнює бюджет ворога.
Саме таке накладення "санкцій" найефективніше,
– певен Світан.
За його словами, щоб у Росії зникло паливо, потрібно вивести з ладу всі її свердловини, а також заводи, зокрема й у Білорусі. А до цього ще далеко. Однак уже зараз є ефект накопичення проблем у росіян, зокрема, зросла ціна на дизель та бензин. І це лише початок.
Ситуація на фронті: головне
- Найгарячішими напрямками на фронті залишаються Бахмутський та Авдіївський – там українські захисники відбивають найбільше ворожих атак. В Інституті вивчення війни зауважують, що наші воїни відновили контроль над деякими втраченими позиціями біля Кремінної.
- Російські окупанти дещо сповільнюють атаки на Авдіївському напрямку, водночас відновлюючи наступальні дії навколо Часового Яру. Там припускають, що окупанти готуються до наступу в районі Торецька Донецької області.
- Загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять майже 470 тисяч окупантів. Також наші воїни знищили тисячі одиниць ворожої техніки, зокрема, понад 7 тисяч танків і більш ніж 14 тисяч бойових броньованих машин.