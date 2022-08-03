То, что оккупанты готовят на Юге – точно не наступление

На фоне того, что россия может перенацеливаться на Юг, куда перебрасывает дополнительные силы, несколько мнений вслух.

Хотеть не значит могти

1. Сначала немного о понятии. Не используйте, пожалуйста, термин "наступление" для того, что могут попытаться делать московиты.

Достойно внимания Главному "адвокату" путина следует насторожиться после безумных заявлений медведева

Когда говорят о наступлении, то у людей в голове образцы операции Второй мировой войны, когда довольно быстро прорывалась тактическая глубина обороны в нескольких местах, вводились силы развития прорыва, которые окружали/уничтожали значительные силы противника.

Что же мы увидели по характеру боевых действий на Донбассе? Это точно не наступление – это очень медленная фронтальная выдавка. Не более того.

2. Новая серьезная попытка московитов двигаться вперед означает, что в кремле не могут соотнести имеющийся военный потенциал и политические цели. Политика, которая ставит задачи больше, чем могут военные, это путь никуда. Прежде всего, пустое сожжение ресурсов.

Важно российская десантура уже выбрала себе место для братской могилы в Украине

Чемпионы по идиотизму не останавливаются

3. После того как у нас в арсенале есть 22 пусковые установки М142/М270/MARS II плюс БК, активность нашей обороны вырастет в разы. При этом это очень мобильные, а значит, живучие платформы, с помощью которых будем лучше истощать московитов в обороне, сохраняя жизнь наших армейцев.

С. И. По-моему, заводить большие силы на правый берег Днепра на Херсонщине, пока четыре линии коммуникаций под огневым контролем ВСУ – это еще один верх идиотизма от московитов.

Коваленко рассказал о решающем бое за юг Украины: смотрите видео