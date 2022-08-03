То, что оккупанты готовят на Юге – точно не наступление
Источник:телеграм-канал Николая Белескова
На фоне того, что россия может перенацеливаться на Юг, куда перебрасывает дополнительные силы, несколько мнений вслух.
Хотеть не значит могти
1. Сначала немного о понятии. Не используйте, пожалуйста, термин "наступление" для того, что могут попытаться делать московиты.
Достойно внимания Главному "адвокату" путина следует насторожиться после безумных заявлений медведеваКогда говорят о наступлении, то у людей в голове образцы операции Второй мировой войны, когда довольно быстро прорывалась тактическая глубина обороны в нескольких местах, вводились силы развития прорыва, которые окружали/уничтожали значительные силы противника.
Что же мы увидели по характеру боевых действий на Донбассе? Это точно не наступление – это очень медленная фронтальная выдавка. Не более того.
2. Новая серьезная попытка московитов двигаться вперед означает, что в кремле не могут соотнести имеющийся военный потенциал и политические цели. Политика, которая ставит задачи больше, чем могут военные, это путь никуда. Прежде всего, пустое сожжение ресурсов.
Важно российская десантура уже выбрала себе место для братской могилы в Украине
Чемпионы по идиотизму не останавливаются
3. После того как у нас в арсенале есть 22 пусковые установки М142/М270/MARS II плюс БК, активность нашей обороны вырастет в разы. При этом это очень мобильные, а значит, живучие платформы, с помощью которых будем лучше истощать московитов в обороне, сохраняя жизнь наших армейцев.
С. И. По-моему, заводить большие силы на правый берег Днепра на Херсонщине, пока четыре линии коммуникаций под огневым контролем ВСУ – это еще один верх идиотизма от московитов.
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