У россиян в Херсонской области будет день сурка с промежутками на ад

Вы можете нагнать на определенную локацию, плацдарм десятки подразделений с тысячами личного состава. Но все это количество необходимо чем-то обеспечивать.

Херсон – не Донбасс

Необходимо иметь не только стабильно функционирующую систему управления, но и систему обеспечения. российское командование смогло добиться эффективной работы системы управления и обеспечения на Донбасском плацдарме, поскольку его обеспечение осуществлялось непосредственно из россии. К тому же там уже организовали сеть складов, воинских частей, ремонтных баз и т.д.

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Обеспечение той колоссальной группы войск, которую забрасывают на Херсонский плацдарм, особенно на правый берег, вызывает серьезные сомнения. Ведь обеспечить их бесперебойное и качественное управление и обеспечение просто невозможно!

Для бешеных псов семь верст – не крюк

Всего несколько примеров. В средине июля россияне отправили эшелон из 30 вагонов с боеприпасами, снятыми с арсенала хранения в гонготе забайкальского края. В Украину от гонготы – 5,5 тысячи километров.

Из челябинска отправили 20 цистерн с горюче-смазочными материалами и не менее 50 вагонов с боеприпасами. Здесь меньший путь будет – 2,2 тысячи километров.

Из иркутска, с "батарейной" отправили гаубицы (5 тысяч километров), с абакана – батальонный комплект танков Т-80, снятый с хранения 297 ЦСМР, а это 4,1 тысячи километров, три десятка МТ-ЛБ сняли с хранения 342 ЦСМР в улан-уде и везут за 4,2 тысячи километров.

И все это предназначено как для ведения боевых действий, так и для восстановления боеспособности уже отвоевавшихся подразделений.

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Будет пылать ярко и долго

А потому, когда эти десятки вагонов с боеприпасами или горюче-смазочными материалами, которые прибывают за тысячи километров, накрывает М142 и они горят ярко и зажигательно, у командования российских оккупационных войск наступает день сурка.

Так, россия может собрать на правом берегу очень опасную группировку войск, которая сможет не только держать оборону, но даже контрнаступать. Но она это сможет осуществлять только в том случае, если система управления и обеспечения будут работать как часы. А этого не будет.

Будет день сурка. От залпа М142 до залпа с промежутками на логистический ад. На что они рассчитывают в Херсонской области, мне невдомек.

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