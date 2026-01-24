Скоро увидим полное освобождение города: в ВСУ раскрыли, где прячутся остатки россиян в Купянске
- Остатки российских войск в Купянске находятся под давлением украинских подразделений, которые сужают их зону контроля.
- Подбросить подкрепление россиянам почти нереально, что свидетельствует о возможном полном освобождении города в ближайшее время.
В Купянске до сих пор держатся остатки российских войск, но их зона контроля сузилась. Украинские подразделения постепенно сжимают кольцо и перерезают возможности для снабжения.
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире 24 Канала рассказал, в каком районе города они еще прячутся. Он объяснил, почему подбросить подкрепление им почти нереально и что это означает для Купянска в ближайшее время.
Где в Купянске остались россияне и почему им почти не могут помочь?
Трегубов объяснил, что в городе уже не идет речь о полноценных группах оккупантов на разных участках. По его словам, основная масса россиян сосредоточена в одном квартале многоэтажек ближе к середине Купянска, и в целом их там осталось около полусотни.
Основная группа сидит в одном конкретном квартале, в квартале многоэтажек, там находятся где-то до 70% тех россиян, находящихся в Купянске в целом,
– отметил Трегубов.
Он добавил, что этот район фактически держат за счет снабжения с воздуха, преимущественно беспилотниками, поэтому сейчас речь идет скорее о зачистке отдельного участка, а не о боях за весь город. Также, по его словам, попытки подбросить туда подкрепление почти не имеют шансов, потому что между оккупантами и основными силами России остается расстояние с селами под контролем Украины и серой зоной.
Когда Купянск может быть полностью освобожден?
Трегубов объяснил, что ситуация в городе приближается к финальной стадии не из-за резких прорывов, а из-за постепенного "истощения" российского центра. По его словам, оккупанты, которые остались в Купянске, не имеют стабильной связи с основными силами и держатся в одном районе, поэтому ресурс для сопротивления у них быстро уменьшается.
Недобитые остатки, которые они оставили в городе, они просто заканчиваются,
– отметил представитель Группировки.
Он добавил, что из-за расстояния и контролируемых Украиной сел России фактически некем "закрыть" этот разрыв. Поэтому, по его мнению, вопрос не в том, будет ли завершение, а когда оно произойдет.
Довольно таки скоро мы увидим полное и финальное освобождение города,
– подчеркнул Трегубов.
В то же время он предположил, что официальное сообщение может появиться не сразу, но факт будет очевидным по развитию событий на месте.
Ситуация на фронте: что известно на данный момент
- Российские войска имеют локальные продвижения на Славянском и Новопавловском направлениях, свидетельствуют данные Института изучения войны. Кадры подтверждают движение оккупантов к северу от Свято-Покровского и на юго-восток от Новопавловки, в то же время на других участках фронта попытки наступления результата не дали.
- На Покровском направлении враг накапливает резервы и проводит перегруппировку, рассчитывая на дальнейшее давление в зоне агломерации Покровск – Мирноград. По оценке украинских военных, несмотря на расширение серой зоны, Силы обороны сохраняют устойчивость фронта и возможность логистического обеспечения.
- Силы обороны сорвали очередную попытку россиян захватить Покровск и Мирноград, нанеся ощутимые потери оперативному резерву противника. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об удержании позиций на направлении, усиления обороны и отметил военных государственными наградами за эффективные действия.