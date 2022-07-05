В боях за Лисичанск и Северодонецк враг потерял по меньшей мере 7000 солдат, – Арестович

ВСУ оставили Лисичанск и Северодонецк, чтобы сохранить жизнь защитникам. Однако они успели ликвидировать там около 7 тысяч российских оккупантов.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, линия фронта сейчас лежит от Белогоровки до Калинова.

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Оккупационные войска потеряли 7 тысяч военных в боях за Лисичанск и Северодонецк

Арестович отметил, что захватчики пока не вышли на границу Луганской области, несмотря на бравурные заявления министра обороны России Сергея Шойгу.

"Они, как всегда, врут. Там еще остается серая зона. То есть формально Луганская область не их", – подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, понятно, что обе стороны приписывают себе успехи. Однако если трезво посмотреть на ситуацию, все выполнили свои задачи – россияне почти вышли на границы Луганщины, а ВСУ:

нанесли им поражение,

задержали время на прибытие западной помощи,

стянули примерно 60% находящихся на территории Украины оккупационных войск в этот район,

создали себе условия, при которых можно проводить одновременное контрнаступление под Угледаром, а также на Херсонском и Запорожском направлениях.

То есть еще месяц назад они наступали на 5 направлениях, а мы – на одном (контрнаступление на Харьковском). Теперь они – на трех, и мы – на трех. Это печальная перспектива. Давайте посмотрим, чем они за нее заплатили. Потери там страшные,

– заметил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что в боях за Северодонецк и Лисичанск полегли 3 бригады и 2 – 3 танковых батальона россиян.

"Бригада – это 2,5 тысячи человек. Тысяч 7, наверное, (пали – 24 канал) не меньше. Может, и больше", – отметил Арестович.

По его словам, ВСУ проверяют потери захватчиков способами, которые не доносят общественности, – украинская разведка работает.

В общей сложности произошло 4 ротации захватчиков, а в некоторых местах – 5. В их основе, по словам Арестовича, лежит проседание боеспособности до 70% от начальной. Речь идет как о необратимых, так и об возвратных, санитарных потерях.

Арестович подытожил, что только за 4 июля украинские защитники уничтожили 4 больших вражеских склада, в частности в Торезе, Снежном, Хрустальном и на Херсонском направлении.

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