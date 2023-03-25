Россияне прут на 3 направлениях, но зеки уже закончились: Гайдай рассказал о боях на Луганщине

Ситуация в Луганской области остается стабильно тяжелой. Силы обороны Украины полностью контролируют ее. Пока нет никаких прорывов со стороны оккупационного войска России.

Российские захватчики пытаются увеличить количество резервов, которые бросают на фронт, а также усиливают обстрелы Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Ситуация на деоккупированных территориях Луганской области

Впрочем, такие действия абсолютно не помогают оккупантам, там стабильно держится наша оборона. Несмотря на то, что ситуация на деоккупированных территориях тяжелая, люди имеют все необходимое. Местное население снабжают продуктами. Кроме того, там идет эвакуация. Однако пока местные, к сожалению, отказываются от нее.

"С этим проблем нет. Единственное, что в результате обстрелов есть огромная вероятность, что кто-то из гражданских может погибнуть или быть ранен. Уже не одного раненого гражданского вывезли из Невского в медицинское учреждение", – рассказал экс-председатель Луганской ОВА.

Россияне бросили большое количество резервов, но не преуспевают

Россияне бросили огромное количество резервов на направление Кременной. К тому же здесь они активно наносят авиаудары и применяют тяжелую технику.

По состоянию на сегодняшний день там полностью контролируемая ситуация. Нет никаких прорывов россиян или прохода в какой-нибудь населенный пункт. Трудно, но Силы обороны все контролируют и держат позиции,

– сообщил экс-председатель Луганской ОВА.

Оккупанты подтягивают резервы новомобилизованных из разных уголков России. Также там находятся кадровые военные армии страны-агрессора, в том числе десантники и морские пехотинцы. По словам Гайдая, находили документы российских военных из Иркутска и Хабаровского края. В то же время зеки на этом направлении уже давно кончились.

Гайдай о боях в Луганской области: смотрите видео

"Главная цель оккупационных войск России – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эту задачу никто не отменял, но все сроки, которые они сами себе называли, уже давно истекли", – отметил экс-председатель Луганской ОВА.

Оккупанты атакуют на 3 направлениях

Россияне атакуют почти каждый день по всем направлениям. Речь идет о следующих:

Сватово – Купянск;

Кременная – Лиман;

Белогоровка.

По всем трем направлениям оккупанты пытаются продвинуться и где-то преуспеть. Сегодня они не имеют успеха ни на одном из направлений,

– отметил Гайдай.

По его мнению, это и есть то "большое" наступление оккупационного войска. В то же время повторить наступательные действия 24 февраля 2022 захватчикам не удастся.

"Эти наступления волнами, постоянные артобстрелы и авиаудары – это попытки выйти на границы Луганской области", – сказал экс-председатель Луганской ОВА.