Готовятся к обороне: Гайдай рассказал, сколько сил россияне стянули в Луганскую область

На фронте в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Российские войска изо всех сил пытаются укрепить свои позиции, чтобы помешать наступлению ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российские оккупанты стянули дополнительные силы на Луганское направление.

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При этом военное руководство оккупантов перебрасывает на этот участок фронта всех, кого может найти.

"На Луганском направлении сейчас у россиян собралась этакая "сборная солянка". Кого там только нет", – отметил Гайдай.

Какие силы Россия собрала в Луганской области

В частности, сейчас в Луганской области находятся:

"остатки" воинских частей псевдореспублики в Луганской области, которые воюют еще с 2014 года;

недавно мобилизованные на оккупированной территории Луганской области;

недавно мобилизованные россияне;

кадыровцы;

российские полицейские подразделения СОБР и БАРС;

вагнеровцы, среди которых как профессиональные наемники, так и заключенные, которых в российских тюрьмах завербовал владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Также, по словам Гайдая, за последнее время в Луганскую область перебросили несколько батальонов российских десантников, ранее базировавшихся под Херсоном. Эти подразделения усилили тяжелой техникой, в том числе танками.

Сергей Гайдай рассказал, какие силы собрала Россия в Луганской области: смотрите видео

Россияне заминировали все, что только можно

Пытаясь остановить продвижение ВСУ в Луганской области, российские захватчики продолжают укреплять свои линии обороны.

Оборона оккупантов укреплена достаточно мощно. У них, к сожалению, было много времени. Пока прошла операция в Харьковской области, затем освобождение Лимана – и только после этого началась деоккупация Луганской области. За эти несколько недель россияне успели укрепить линии обороны,

– сказал глава Луганской ОВА.

По его словам, российские захватчики заминировали все, что только можно:

все леса;

дороги;

взорванные мосты;

трассы;

админздания на линии фронта, куда могут заходить наши Силы обороны.

Россияне в Луганской области не считают свои потери

Как отметил Гайдай, оккупанты минировали все как вручную, так и с помощью ракет, разбрасывающих мины, а также с помощью специальной техники.

"Также есть очень много неразорванных боеприпасов. Это усложняет продвижение Вооруженных Сил Украины", – сказал глава Луганской ОВА.

Он добавил, что это создает дополнительную опасность для украинских защитников. А, в отличие от России, для Украины каждый военный – на вес золота.

Мы ценим каждого солдата. А о России можно судить по тому, что происходит на том же Соледарском направлении. Там просто заваливают наши позиции "мясом",

– отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что российские захватчики вообще не считают свои потери.

Что происходит в Луганской области: коротко