Бои за Пески, Авдеевку – там сейчас ад, – Зеленский обратился к украинцам
2 августа 2022 , 21:44Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский 2 августа опубликовал новое видеообращение. Он рассказал о ситуации на фронте.
Президент заявил, что украинские военные делают все, чтобы оккупанты получали каждый раз все большие потери. Однако пока не можем полностью забрать преимущество у российской армии.
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"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество оккупантов в артиллерии и живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами", – сказал президент.
Обратите внимание – полное обращение украинского президента 2 августа: смотрите видео