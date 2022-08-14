Можно ли ВСУ использовать Донецкий аэропорт, если оккупантов вытеснят подальше

Героические ВСУ всеми возможными силами удерживают Пески. Враг бросил на захват города безумные силы, ведь мечтает отрапортовать о его оккупации.

российские оккупанты всеми возможными силами пытаются захватить Пески, расположенные вблизи Донецка. Каждый день враг совершает безумные обстрелы и не прекращает наступательных действий.

Читайте также В оккупированном Бердянске сообщают о мощном взрыве в районе порта

Смогут ли ВСУ использовать Донецкий аэропорт

Как сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый, Пески не являются стратегически важным городом, открывающим для врага большие перспективы. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По словам Череватого, Пески стали символом бессилия российских оккупантов, этот населенный пункт – большой раздражитель для врага. После тактического ухода ВСУ из Лисичанска и перегруппировки наших сил враг не может представить командованию ни одного нового "успеха".

Что касается расположенного рядом Донецкого аэропорта, то он в ужасном состоянии, поэтому использовать его для любых целей ВСУ вряд ли смогут.

Я думаю, что использовать Донецкий аэропорт в скорой перспективе точно невозможно. Вы же помните бои, которые там продолжались в 2014 году. Понятно, что инфраструктура потребует очень долгого восстановления,

– сказал Череватый.

Также он добавил, что благодаря мастерству ПВО ВСУ российские оккупанты не могут использовать свою авиацию, как в Сирии, а вынуждены действовать точечно.

Смотрите также – у россиян еще тысячи танков для войны против Украины: видео