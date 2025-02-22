Сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Трегубов сообщил, что на Покровском направлении оккупанты атаковали оборонительные порядки Сил обороны в районе населенных пунктов Водяное-2, Елизаветовка, Котлиное, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка и Улаклы.

Противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Продолжаются тяжелые бои,

– отметил спикер.

Напомним, что согласно информации Генштаба ВСУ, в течение 21 февраля россияне 29 раз пытались штурмовать позиции украинских защитников на Покровском направлении. Всего за минувшие сутки на фронте отбыло 90 боевых столкновений.

К слову, ранее Трегубов сообщал, что российская армия с юга через запад хотят обойти Покровск до его северных окраин, чтобы перерезать логистические пути украинских военных. Он отмечал, что сейчас в этом главный замысел россиян на Покровском направлении.