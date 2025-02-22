Повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Трегубов повідомив, що на Покровському напрямку окупанти атакували оборонні порядки Сил оборони в районі населених пунктів Водяне-2, Єлізаветівка, Котлине, Промінь, Пісчане, Сергіївка, Андріївка та Улакли.

Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої,

– зазначив речник.

Нагадаємо, що згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, впродовж 21 лютого росіяни 29 разів намагалися штурмувати позиції українських захисників на Покровському напрямку. Загалом за минулу добу на фронті відбуло 90 бойових зіткнень.

До слова, раніше Трегубов повідомляв, що російська армія з півдня через захід хочуть обійти Покровськ до його північних околиць, щоб перерізати логістичні шляхи українських військових. Він зазначав, що наразі в цьому головний задум росіян на Покровському напрямку.