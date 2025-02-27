Испытывают неудачу: в ОСУВ "Хортица" рассказали, что россияне истощаются возле Покровска

Российские войска пытались охватить Покровск с западного направления. Однако эта попытка окупантов потерпела неудачу и россияне "увязли" в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Радио Свобода".

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Военные рассказали о ситуации возле Покровска

Виктора Трегубов отметил, что наступление россиян на Покровск с юга, как и попытка обойти город с запада, терпит неудачу.

Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что у украинцев есть какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание… Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение,

– объяснил он.

По словам военного, это стало возможным благодаря эффективным действиям украинских операторов дронов, которые обеспечили надежную защиту Покровска.

Также, как добавил Трегубов, на фоне начала переговорного процесса России и США в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" наблюдается уменьшение мотивации у российских солдат воевать.

К слову, ранее стало известно, что десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ взяли под контроль населенный пункт Котлино на Покровском направлении. ВСУ выбили врага за пределы поселка и не дали ему закрепиться.