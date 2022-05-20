Бои за Северодонецк: Арестович рассказал об атаках россиян на город и вероятность оцепления

Алексей Арестович заявил, что наступление на Северодонецк продолжается. Предварительно известно, что в результате атаки россиян погибли по меньшей мере 12 человек.

Соответствующую информацию сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом аналитик заявил 19 мая – на 85-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты пытаются захватить Северодонецк

Советник Ермака рассказал, что областная ОВА сообщила – из-за вражеских обстрелов уже погибли 12 мирных жителей и много раненых. К сожалению, данные могут измениться, ведь врачи борются за жизнь раненых.

Это значит, что противник близко к городу, давно ведет непосредственно обстрелы. Ну вот российский стиль войны: начали бить боевой артиллерией по городу так уж основательно. И это комментировать не хочется, все понятно,

– сказал Арестович.

Добавил, что оккупанты бьют по городу, зная, что пострадает мирное население. Экс-военный рассказал, что враги пытаются бить по военным позициям, однако здесь вопрос такой: "А если мирное население – ну и х*р с ними".

Также Алексей Арестович заверил, что в этом и есть главная разница между армией оккупанта и ВСУ:

"Вооруженные Силы Украины, когда стоит выбор бить по мирным или нет, всегда отказываются, предпочитают упускать жирную военную цель и никогда не бить по мирным;

российская армия трактует всегда однозначно: если есть возможность поразить противника, то бьем по мирным. Иногда бьют прямо по мирным целям. И в таком случае затрудняюсь сказать даже чего больше".

Советник главы Офиса Президента пояснил, что оккупанты подхватили те силы, которые были в резерве на территории российской Новгородской области. Оттуда в направлении Северодонецка перекинули часть 8 – 10 батальонно-тактических групп. Несмотря на это, существенных изменений на фронте не произошло.

Арестович рассказал о действиях оккупантов возле Северодонецка

Алексей Арестович объяснил, что основную силу оккупанты направляют на Бахмутскую трассу на западе и восточнее Попасной. Добавил, что существенных изменений на фронте не произошло.

Теоретически опасность создания окружения в Северодонецке существует. В течение 2 суток российские войска сумели обозначить движение в направлении замыкания оцепления. Но не так, не теми силами и не на ту дистанцию, чтобы эта опасность стала серьезной. Они (российские пропагандисты – 24 канал) объявляют вещи, которые еще далеко не определены,

– заявил Арестович.

Советник Ермака объяснил, что в Северодонецке крупный завод. Однако заверил – российское "я" мыслит так, как российские командиры.

Алексей Арестович объяснил:

"Сказать, чтобы у них было достаточно войск, чтобы штурмовать город, если там начнутся правильные боевые действия, а это защита каждого дома, – они только в Попасной потратили все группы, которые штурмовали город. У них по 20% личного состава осталось в лучшем случае. Поэтому это очень печальная история, трудная";

Россия надеется оцепить город и что ВСУ оттуда уйдут своими силами, боясь этого.

Также советник Ермака заявил, что через несколько дней станет понятно, какие решения приняли в России – замыкать оцепление Северодонецка или идти на прямой штурм города.

Добавил, что у нас преимущество в силе, а у России – в технике.

Мы в моменте, когда идет штурм, прощупывание, и я физически чувствую, как российское командование сейчас принимает решение – да или нет. Ввязаться в уличные бои, бросать или нет. То есть они решают, куда бросить резервы – на замыкание оцепления или на прямой штурм Северодонецка,

– заявил Арестович.

Экс-военный рассказал, что у России очень нелегкий выбор – и в течение суток – двоих мы поймем, на что сделана ставка.

"Но сейчас, я подозреваю, что они склонились над картами, чешут затылки, пытаются прикинуть – куда и как", – объяснил советник главы ОП.

Ситуация в Северодонецке: коротко

В Генштабе ВСУ вечером 19 мая сообщили, что россияне проводили штурм возле Северодонецка. Однако российские захватчики понесли потери и отступили.

19 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты бросили силы на то, чтобы "отрезать" Луганщину от территории Украины. В частности, враги для этого хотят захватить трассу в Лисичанск – Бахмут.

19 мая оккупанты также с утра хаотично обстреливали Луганщину из тяжелого вооружения. Атаки до вечера так и не прекратились. В результате обстрела жилых домов погибло 12 человек, еще 40 – получили ранения.

Сергей Гайдай рассказал, что 18 мая по северодонецкому "Азоту" и по Луганщине было 15 атак.

Следует вспомнить, что 17 мая Владимир Зеленский объяснил, что Северодонецк и другие города Донбасса все еще остаются основной мишенью оккупантов .

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