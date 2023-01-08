Военный обозреватель объяснил, как россияне смогли организовать наступление на Соледар

Россияне смогли организовать наступление на Соледар. Для этого они задействовали огромный ресурс, однако ситуация может обостриться здесь еще больше.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. ВСУ удалось отстоять Соледар, туда перебросили резервы.

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Каждый населенный пункт возле Бахмута – это бастион

Коваленко рассказал, что каждый населенный пункт Украины важен. А на Бахмутском плацдарме каждый населенный пункт – это бастион, блокирующий наступление врага на неделю, месяц, полгода. Россияне уже полгода пытаются безуспешно оккупировать Бахмут, а за это время была деоккупирована Харьковщина и часть Херсонщины.

Бахмут как стоял, так и стоит. А какой ресурс они туда отправили огромный. Следовательно, Соледар также является элементом защиты Бахмута. Он как выполнял, так и в ближайшее время будет выполнять свою роль такого тормозного элемента, который тормозит наступление российских оккупантов,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

БТГ россиян

Он продолжил, что здесь сосредоточено 30 БТГ россиян, 15-16 из которых постоянно находятся на передовой. Поэтому они истощены, обескровлены, не имеют 100% боеспособности. Пригожин отправил зеков на Соледар, чем открыл тылы.

"Но он запросил Суровикина, чтобы тот ему прикрыл эти тылы. Тот предоставил ему подразделения 7 ДШД. Благодаря этому они и смогли реализовать это продвижение. Однако какой ценой. Они опять-таки потратили огромный ресурс", - отметил Коваленко.

Коваленко объяснил, как россияне смогли организовать наступление на Соледар: смотрите видео

Дальнейшие действия на плацдарме

По его словам, сюда отправлено еще 4 БТГ из 2 общевойсковой армии из восточного округа. А также еще 2 БТГ из 20 МСД. Это усложнит ситуацию. Однако для россиян будет ощутимо отсутствие полноценного боекомплекта для артиллерии.

Если они не получат в ближайшее время постоянной стабильной поставки полноценного боекомплекта, эта наступательная операция, которую они реализовали у Соледара, закончится очередным фиаско. Без артиллерии они не смогут в дальнейшем наступать, даже удерживать те позиции, которые они заняли.

– подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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