Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Силы обороны пытаются сдержать противника и нанести ему как можно больше потерь. Но на некоторых участках приходится маневрировать и отходить.

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"Путин лично контролирует ситуацию по прорыву. Туда бросают наиболее подготовленные войска, предоставляют большое количество боеприпасов и не забирают оттуда подразделения", – отметил генерал армии.

Куда Россия перебросила самые боеспособные войска

Для усиления Курской операции Россия не забирает военных из Донецкой области. Несмотря на это, Украина пытается держать ситуацию под контролем. На Торецком направлении в районе Нью-Йорка враг заходит на окраины поселка, занимает улицы или определенные здания.

"Там полностью уничтожены опорные пункты, поэтому даже нет смысла проводить оборонительные операции и ставить под угрозу жизни наших военных. Россия бьет КАБами, беспилотниками и ракетами", – рассказал генерал армии.

Ситуация возле Торецка: смотрите на карте

Украина в течение нескольких месяцев готовила новые инженерные укрепления стратегического уровня. Теперь мы отходим на позиции, где есть системные, забетонированные рубежи, которые выдержат удары управляемыми авиационными бомбами, артиллерией, минометами.

На участке Нью-Йорка Вооруженные Силы длительное время сдерживали противника, маневрировали. Теперь, перейдя на новые позиции, удастся нанести лучшее огневое поражение оккупантам. Ведь сектор хорошо известен для Сил обороны.

Торецкое направление, Покровское и Краматорское – там Россия использует десантные войска, штурмовые бригады с большим боевым опытом. Думаю, мы дальше будем маневрировать, возможно, немного отойдем, но позиции, которые мы подготовили, являются ударными,

– подчеркнул генерал армии.

Итак, врагу удастся нанести большие потери, что является важным фактором в войне. А за время боевых действий Россия уже потеряла более 600 тысяч военных, а также тысячи танков, артиллерийских систем, бронированных машин. Все это не может не сказаться на действиях врага.