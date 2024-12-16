Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телеканала "Киев24", сообщает 24 Канал. По ее словам, на Торецком направлении продолжаются интенсивные городские бои, что является чрезвычайно сложными для обеих сторон.

Читайте также Не были готовы к трудностям: в ISW назвали главную проблему военных КНДР на Курщине

Артиллерия уничтожает город, но враг не достигает прогресса

Российские войска совершили уже 11 штурмов на этом направлении, однако украинские защитники сумели отбить каждый из них. Оккупанты используют большое количество артиллерии и авиацию, полностью уничтожая город.

Торецк фактически стерт с карты. От города почти ничего не осталось, как и от других населенных пунктов на этом направлении,

– рассказала Бобовникова.

Украинские военные продолжают стоять на обороне, несмотря на огромное количество штурмов. За прошедшие сутки на Торецком направлении было зафиксировано 31 штурм со стороны оккупантов.

Мы держимся достойно. Мы не даем врагу продвигаться. Ни на одном из направлений враг не смог достичь прогресса и уже очень долгое время. Особенно на Торецком направлении. Россияне теряют огромное количество личного состава и техники, но продвигаются крайне медленно,

– отметила спикер.

Бобовникова подчеркнула, что цена, которую оккупанты платят за каждый шаг вперед, является чрезвычайно высокой. Она также отметила большие потери среди российских войск назвав это "огромной мясорубкой для россиян".