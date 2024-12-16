Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телеканалу "Київ24", повідомляє 24 Канал. За її словами, на Торецькому напрямку тривають інтенсивні міські бої, що є надзвичайно складними для обох сторін.

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Артилерія знищує місто, але ворог не досягає прогресу

Російські війська здійснили вже 11 штурмів на цьому напрямку, однак українські захисники зуміли відбити кожен з них. Окупанти використовують велику кількість артилерії та авіацію, повністю знищуючи місто.

Торецьк фактично стерто з карти. Від міста майже нічого не залишилося, як і від інших населених пунктів на цьому напрямку,

– розповіла Бобовнікова.

Українські військові продовжують стояти на обороні, незважаючи на величезну кількість штурмів. Минулої доби на Торецькому напрямку було зафіксовано 31 штурм з боку окупантів.

Ми тримаємося гідно. Ми не даємо ворогу просуватися. На жодному з напрямків ворог не зміг досягти прогресу і вже дуже довгий час. Особливо на Торецькому напрямку. Росіяни втрачають величезну кількість особового складу та техніки, але просуваються вкрай повільно,

– зазначила речниця.

Бобовнікова підкреслила, що ціна, яку окупанти платять за кожен крок вперед, є надзвичайно високою. Вона також відзначила великі втрати серед російських військ назвавши це "величезною м'ясорубкою для росіян".