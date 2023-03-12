Везде идут тяжелые бои, – Данилов об угрозах возобновления российского наступления на Угледар

Угледарское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Американский Институт изучения войны ранее писал, что враг там готовится к возобновлению наступления.

Алексей Данилов заявил, что враг действительно пытался наступать, но попытки его провалились. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По его словам, те группировки врага, которые были на Угледарском направлении, были вынуждены отойти. Более того, они отказывались воевать.

Они отправились уже в Россию, где их заменили другими подразделениями. В общем, горячо на всей территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что есть участки, на которых легко нашим воинам. Везде идут тяжелые бои,

– объяснил Данилов.

Однако он подчеркнул, что мы на своей земле и никому ее отдавать не собираемся. Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления подчеркнул, что сейчас о наступлении в Угледаре не может идти речь. Поскольку враг понес серьезные потери. Нравственно-психологическое состояние российских военных совсем упало.

Командир 155 бригады России был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения, отметил полковник Алексей Дмитрашковский.

Какая ситуация у Угледара

В Генштабе сообщили, что вражеские войска совершили безуспешные наступательные действия вблизи Угледара.

Украинские защитники под Угледаром почти полностью уничтожили "элитную" российскую 155-ю бригаду морской пехоты.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что российская морская пехота и подразделения Восточного военного округа понесли постоянные значительные потери в неудачных наступательных операциях в этом районе в течение последних нескольких недель и, вероятно, имеют существенную недостаточность, а потому не смогут осуществить новую волну в ближайшем будущем.