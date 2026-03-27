"Даже апостолы имели при себе оружие": история "Пастора" – минометчика 72-й ОМБр, который прошел бои за Угледар и Покровск

"Я за землю свою, может, сгину в бою, но пухом она мне станет. Кто же теперь, как не я, оружие возьмет в руки, чтобы порвать московские кандалы?".

Эти слова вспоминает Сергей с позывным "Пастор" – боец, который разрушает стереотипы о протестантах-пацифистах. Он не из тех, кто говорит, что убеждения не позволяют ему быть в армии, а наоборот – именно они привели его в армию. Сейчас "Пастор" – минометчик 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Пастор" прошел путь от волонтера до добровольца, за плечами – тяжелые бои, в частности оборона Угледара, которая длилась 25 месяцев.

Воин говорит, что Бог в Библии 365 раз говорит не бояться – это совет на каждый день, который и помогает в этой войне.

О вере на войне, работу минометчика, путь от добровольца до военнослужащего и не только читайте в материале 24 Канала.

"Могу делать больше для победы": как Сергей решил присоединиться к армии

"Пастор" – номер обслуги минометного расчета. В гражданской жизни Сергей является прихожанином евангельской церкви "Слово благодати" в Киеве. Вера для него – не просто слово и не формальность, это – жизнь.

Живя в Василькове, мужчина ездил в церковь в Киев. Так было и за день до полномасштабной войны.

Хотя жил в то время в Василькове, но 23 февраля приехал в церковь к друзьям на "вечер хвалы" – это когда собираются музыканты и верующие, поют песни, прославляют Господа. В 10 вечера не захотел ехать в Васильков своим ходом и остался ночевать дома в Киеве,

– вспоминает "Пастор"

Поэтому большую войну мужчина встретил прямо в столице, которая с первых часов подверглась атакам. Хотя, как вспоминает "Пастор", о полномасштабной войне его предупреждала подруга Юлия Сокол, которая является руководительницей благотворительного фонда "Точка отсчета" и волонтерила с 2014 года. Поэтому в то роковое утро Сергей отправился к своей подруге, чтобы помогать.



В первые дни Сергей также готовил коктейли Молотова / Фото предоставлено 24 Каналу

В первые дни мужчина помогал организовывать бомбоубежища по району и кормил бездомных на Дарницком вокзале. Но тогда, видя, как формируются подразделения Теробороны, он уже задумывался над тем, чтобы вступить в них. Однако все же тогда "Пастор" посвятил себя волонтерской работе.

"Мы помогали военным, помогали гражданским. С самого начала нам тоже очень помогали христианские общины из других стран: Польши, Нидерландов, Германии, Англии. Помощь поступала отовсюду, прямо фурами ехала в Украину. И сейчас они помогают", – вспоминает воин.

Сергей вместе с другими волонтерами помогал бойцам добровольческих формирований территориальных общин, семьям с детьми и всем, кто нуждался в опеке. Когда Силы обороны освободили Киевскую область, человек собственными глазами увидел ужасы, совершенные россиянами.

Когда Киевскую область освободили, то мы начали ездить в Бучу, Гостомель, Ирпень. Я видел, как там все изуродовано. Ездили в села в Черниговской области, возили гуманитарную помощь. Но мысль о том, что я могу делать больше для нашей победы, меня не оставляла. Слово Божье учит, что вера без дел мертва. Как же мы верим в нашу победу? Вот я и пытался делать что-то,

– говорит Сергей.

Решение делать больше было. И его мужчина принял в августе 2022 года.

"Собрался – иди": как "Пастор" оказался в Угледаре

Сергей вспоминает, что уже в то время, когда он решил идти в армию, в его кругу появились погибшие – одноклассники, общие знакомые. Но это только усилило желание идти в армию. Волонтер Юлия Сокол поддержала решение Сергея, а ее муж сказал, что ему лучше идти в артиллеристы или минометчики, потому что учитывая возраст сложно будет учиться работать из стрелкового оружия.

В ТЦК Сергей просил именно артиллерию или миномет. Там ему пошли навстречу и направили в 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев.

Запомнилось, что когда вступал в армию и уже в Белой Церкви проходили психологов, то один меня будто отговаривал. Рассказывал, что он только с Донбасса, что там грязь, кровь, люди гибнут, что "ты подумай, надо ли оно тебе". А я спокойно сижу и говорю: "Да я все понимаю, мне надо туда, в армию". Он спрашивает: "А чего ты такой спокойный? Ты всегда такой?" Говорю: "Да нет, просто чего мне сейчас нервничать?" Он говорит: "Ну, ты хорошо подумал?" И мне на сердце тогда легли такие стихи, говорю: "Я за землю свою, может, сгину в бою, но пухом она мне станет. Кто же теперь, как не я, оружие возьмет в руки, чтобы порвать московские кандалы?" Он сказал: "Проходи". Людей тогда записывали, кто куда хотел. И я сразу пошел на свою должность,

– вспоминает Сергей.

После прохождения подготовки Сергей, который уже получил позывной "Пастор", оказался под Угледаром. 1 октября у бойца был первый выход в поселок Павловка возле Угледара.



"Пастор" в Павловке, октябрь 2022 года / Фото предоставлено 24 Каналу

Уже в конце октября враг начал новые штурмы, привлекая 155-ю бригаду морской пехоты. Россияне тогда проскочили украинские позиции и прорвались в Павловку.

"Мы по рации слышали, как наши минометчики отражали штурм. Нас было пятеро на позиции, и мы заняли круговую оборону. Командир "Ангел" сказал: "К работе". Помню, как стою с миной, а трассеры летят на уровне груди. Думаю: трассера вижу, а сколько еще не вижу? Поэтому доложили командиру, что не можем довернуть – не хватает сектора, чтобы осуществить выстрел по цели, и тогда "Ангел" дал команду отходить и забрать по возможности миномет. Мы вытащили миномет, загрузили вещи. Выехали. На КСП потом сказали, что над нами висел дрон: мы отъехали, и через две минуты кацапы были на нашей позиции", – вспоминает боец.

После того бойцы уже выставили миномет в самом Угледаре. Однако пастор получил незначительное ранение и оказался в госпитале в Курахово.

Затем выставили миномет в Угледаре. Ночью подвезли БК, начался обстрел. Когда тянул мины, шлейка от тубуса порвалась, и мне перебило мизинец на ноге. Привезли меня в Курахово в больницу, говорят: "На госпиталь". Я говорю: "Какой госпиталь? Пацаны штурмы отбивают, перемолотых привозят, а я с мизинцем? Мне стыдно". Примотал тогда этот мизинец к соседнему пальцу, и через три недели снова поехал на позицию,

– говорит "Пастор".

"Обещали 600 тысяч рублей": почему россияне охотились на "Пастора"?

"Черные Запорожцы" держали оборону Угледара 25 месяцев. За это время город уже стал как родной, а товарищи в шутку называли "Пастора" его комендантом. Каждое утро он ходил сначала на КСП, потом на позиции других расчетов, к пехотинцам, и к местным, которые оставались в городе.

Среди последних были и "ждуны". Боец вспоминает, как одна из жительниц говорила, что выехала бы из города, если бы можно было ехать в Россию. На что "Пастор" говорил, что она может идти к российским позициям.

А еще "Пастор" повесил Путина в Угледаре. К сожалению, не настоящего, а только манекен на центральной площади возле памятника шахтерам. Потом россияне начали искать его.

Ребята говорили, что за меня давали 600 000 рублей. Я им в шутку объяснял: не ведитесь, они только обещают,

– говорит воин.



"Пастор" повесил чучело Путина в Угледаре / Фото, предоставлено 24 Каналу

"Выгорел на моих глазах": как происходил выход из Угледара?

Летом 2024 года, когда битва за город приближалась к концу, "Пастор" ушел в пехоту. Правда, на один выход, чтобы заменить товарища, у которого родился ребенок.

Я сказал командиру: "Зачем его жена будет нервничать, еще молоко сгорит. Давайте я пойду?" Пробыл вместо товарища на позициях 9 дней вместо месяца,

– говорит "Пастор".

В конце сентября пришлось покидать Угледар. Боец вспоминает, что город выгорел на его глазах. Выход происходил через "дорогу жизни" – посадку, которой выходили все, кто мог.

"Пастор" с собратьями подорвался на "лепестке", пришлось быстро менять колесо машины. Под нашествием дронов и обстрелами, бойцам удалось и самим выехать, и вывезти миномет.

"Вспомнил пророка Илью и молился о дожде": о работе под Покровском

После Угледара 72-я ОМБр отправилась на восстановление в Херсонскую область. После – обратно в Донецкую область, на Покровское направление, которое, по словам бойца, стало самым сложным из всех.

"В Троицком неделю работали на "первом заряде" – это когда враг на расстоянии менее километра. Ответ прилетает, а ты должен выходить работать. Помню, нас атаковали FPV. Первый дрон ударил, мы еле успели растянуть миномет и накрыть его одеялом. Потом прилетело еще три дрона, все горело вокруг, еще и погода была ясная. Я вспомнил пророка Илью и помолился о дожде, чтобы нас могли вывезти. И вечером действительно начался ливень и ветер. Мы грузились в MaxxPro целых 8 минут – это вечность, но мы проскочили. Это Божья милость", – говорит "Пастор".

"Пастор" на службе / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас боец работает в расчете с тремя собратьями – командир "Кагор", Мирон и "Скрипа".

У нас очень дружный коллектив. Надо куда-то ехать, вытаскивать машину, где-то кого-то подменить – не вопрос. Ребята, если надо кому-то в отпуск поехать, говорят: "Я останусь на позиции, а ты езжай, потом поменяемся". Когда едем на боевые, ребята меня всегда поддерживают в молитве, говорят: "Аминь",

– рассказывает боец.

А еще в его расчете есть традиция – "Пастор" на позициях варит борщ.

Я просто беру с собой все, что надо на борщ, и варю. Вкус какой-то другой, чем дома. У нас и гости заходили на позицию, ребята из РЭБа. Им надо был интернет и связь, мы их и угостили,

– говорит "Пастор".

Бог говорит: "Не бойся": о вере на войне и заповедь "Не убей"

Боец вспоминает, что тогда, как он решил пойти в армию, одна девушка в церкви спросила его, не боится ли он.

"Я ответил: "Да, мне страшно. Но я не боюсь". Знаете, в Библии 365 раз Бог говорит: "Не бойся". Это столько же дней, сколько в году. Господь на каждый день мне говорит, чтобы я не боялся. Когда мне становится страшно, я пою Богу песни. В буквальном смысле. Есть христианские песни, и я пою", – говорит "Пастор".

В то же время воин отмечает, что он не единственный из церкви "Слово благодати", кто воюет. Кроме него в армии еще 12 человек.

Относительно колебаний, брать ли в руки оружие, или не брать, то боец руководствуется тем, что пишет Библия. В Библии много раз упоминается слово "меч". Более 400 раз, и менее 10% – это как аллегория, как меч духовный. Все остальное – это оружие. Даже ученики Иисуса имели при себе оружие. Апостол Петр, когда пришли братья Иисуса, отрубил ухо рабу первосвященника,

– объясняет "Пастор".



"Пастор" уже почти 4 года в армии / Фото 72-й ОМБр

Так же воин дает себе ответ относительно заповеди "не убей", ведь если ты берешь в руки оружие, то нарушаешь ее. Однако "Пастор" отмечает, что для украинца взять в руки оружие – это не о насилии, а о любви. Любовь к тем, кого защищаешь.

Когда я уничтожаю врага, я не убиваю – я ликвидирую. Заповедь "не убий", которую Моисей принес, – это как наш уголовный кодекс: не убить с целью завладеть имуществом, устранить конкурента и тому подобное. Но в той же второй книге Моисея ("Исход"), когда Моисей спустился с горы Синай и увидел, что народ поклоняется золотому тельцу, он разбил скрижали и приказал сынам Левия взять мечи и убивать. Они в тот день убили 3 000 своих братьев за идолопоклонство. Так что, Моисей не разобрался в вопросе? Нет, он понимал. Проблема лишь в трактовке и переводе,

– говорит "Пастор".

А еще боец говорит, что любит псалмы, особенно те, что написал царь Давид, который славил Господа, просил о защите и поклонялся ему.

В подразделении "Пастор" пытается делать свою работу. Он понимает, что уничтожает врага, но смотреть на результат или видео с поражениями – не хочет.

"Знаю, что где-то там уничтожаю врага, но ни разу не видел результат своими глазами, и не хочу. Некоторые говорят: "А мне, знаете, по приколу". Вот у меня есть друзья-дронщики – для них это "любо-дорого посмотреть". Им это нравится, но они юные, они молодые. А я, возможно, поэтому и не хочу... ", – объясняет он.

По словам военного, ему достаточно просто услышать по рации, что работа выполнена хорошо.

"Мне достаточно того, когда командир приезжает и рассказывает: "Сидело в кустах четыре человека, мы наводились, прилетело – минус четыре". Или как недавно штурмовали на мотоциклах, мы стреляли – "страйк", выбили троих. Мне достаточно, когда командир по рации говорит: "Спасибо, ребята, молодцы, хорошая работа". Если командование довольное – этого достаточно", – подытожил "Пастор".