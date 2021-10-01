Боится ФСБ: из России из-за преследования сбежал журналист-расследователь

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов покинул Россию из-за преследования властей. Дело в том, что интернет-издание журналиста специализируется на расследованиях, в частности о ФСБ.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. По словам Доброхотова, ему сложно сказать, чувствует ли он себя в безопасности.

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Семью журналиста запугивали

Медийщик отметил, что силовики пытались запугать не только его самого, но и его семью. Речь идет о родителях и жене с маленькими детьми.

Меня преследовали как редактора The Іnsider из-за наших расследований. Многие из них были напрямую связаны с ФСБ. Когда ФСБ врывается в мою квартиру с обыском, это не вызывает удивления. Роман Доброхотов Журналист-расследователь

Отца и жену журналиста забрали на допрос. По мнению Доброхотова, подобные действия силовиков должны быть предостережением для других журналистов-расследователей.

Доброхотов не чувствует себя в полной безопасности

Журналист заявил, что находится за пределами России. Однако о полной безопасности не стоит говорить.

"Сложно быть уверенным, когда ты работаешь над журналистскими расследованиями, что хоть в какой-то стране находишься в безопасности. Однако хотя бы войти в мою квартиру и отобрать мои рабочие инструменты, компьютер и телефон у них (российских силовиков — 24 канал) уже не получится", – сообщил Доброхотов.

Медийщик не хочет раскрывать свое местоположение. Он называл абсурдным утверждение о том, что незаконно пересек границу, и сказал, что имеет право выехать за пределы России.

Журналистская деятельность Доброхотова: что известно

Интернет-издание The Insider функционирует с 2013 года. Основал СМИ именно Роман Доброхотов.

The Insider зарегистрирован в Латвии и известен резонансными расследованиями о работе российских спецслужб.

Романа Доброхотова назначили "иностранным агентом" в начале 2021 года после расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального.