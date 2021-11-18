Боится отравления, – российский журналист предположил, как Путин покинет Кремль

Российский президент неоднократно появлялся на встречах с лидерами других стран со своим термосом. Владимир Путин может остерегаться даже собственного окружения.

Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал журналист Илья Жегулев. В частности, он предположил, что Путин может покинуть Кремль из-за возраста.

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"Думаю, что либо он просто уйдет, так как у него уже достаточно серьезный возраст, хотя он очень заботится о своем здоровье, или – я не верю, что в России произойдет революция – но думаю, что Путин, возможно, подозревает, что даже в его окружении не всем нравится то, что происходит в стране", – сказал Илья Жегульов.

Путин может бояться отравления

Журналист акцентировал на репортаже одного из российских государственных СМИ о дне из жизни Путина. Его удивило, что Путин сидел в кабинете президента страны и наливал себе чай из термоса.

Илья Жегулев пояснил, что кто угодно может принести чай президенту, однако он пьет из термоса – из-за этого можно только представить, в каком психологическом состоянии находится Владимир Путин.

Возможно, он боится, что его отравят. У него странный вид. Илья Жегулев Журналист

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

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