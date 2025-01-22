Ожесточенный бой с северными корейцами: в ССО показали, как сдерживали вражеское наступление

В Курской области северокорейские военные в очередной раз наступали на украинские позиции. Бой с наемниками продолжался более восьми часов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины, которые опубликовали видео сдерживания вражеского наступления. Украинские военные уничтожили 21 и ранили 40 солдат из КНДР.

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Что известно о боестолкновении

Операторы 8-го полка ССО совместно с союзной пехотой в течение более восьми часов давали отпор противнику. Для этого используя стрелковое оружие и гранатометы, также по вражеским целям работали снайперы.

На девятом часу боя у группы CCO осталась только треть боекомплекта. Остальные они потратили на уничтожение врагов,

– говорится в сообщении.

Известно, что украинские бойцы решили вывести группу с поля боя в безопасное место на двух Humvee.

Кадры боя ССО с северокорейскими наемниками: смотреть видео

Напомним, 21 января Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там он упомянул об участии Северной Кореи в войне против Украины и то, скольких жизней это ей стоило. Известно о 12 тысячах северокорейцев в Курской области, из которых погибло около 4 тысяч.