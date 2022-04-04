Бой за Донбасс определяет судьбу Путина, России и Украины, – Цымбалюк

Сейчас если и можно говорить о противоречиях в Кремле, то разве по линии военного и политического руководства.

Так считает журналист Роман Цымбалюк. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, рано или поздно кто-то в России задаст один простой вопрос: "А почему так много российских мужчин погибло?".

Битва за Донбасс определяет судьбу Путина, судьбу России и судьбу Украины,

– подчеркнул он.

Потому что, как пояснил журналист, когда российских оккупантов в Украине уничтожат, то к диктатуре будут возникать вопросы.

"Мол, как это так произошло. Они же сначала говорили о "бедных и несчастных" украинцах, а тут выяснилось, что мы при любых условиях не сдаемся и охотимся на россиян на украинской земле", – добавил он.

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Бой за Донбасс определяет судьбу Путина, России и Украины, – Цимбалюк: смотрите видео