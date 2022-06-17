Бой за полный контроль над Северодонецком идет: оккупанты стягивают реактивную артиллерию

Россияне стягивают дополнительную реактивную артиллерию для полного захвата Северодонецка. Сражение между оккупантами и ВСУ продолжается.

В целом на Северодонецком направлении российские кафиры продолжают обстреливать позиции ВСУ по ствольной и реактивной артиллерии. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 17 июня.

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Битва за Северодонецк продолжается

Идут боевые действия за полный контроль над Северодонецком. Противник осуществляет перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии,

– говорится в сообщении.

Также россияне нанесли авиаудар по Устиновке.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 17 июня

На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Угроза ракетных и авиационных ударов существует.

На Северском направлении агрессор обстреливал из артиллерии подразделения Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении российские кафиры удерживают занятые территории. Они пытаются не допустить выхода Сил обороны на государственную границу и в тыл группировки, действующей на Славянском направлении. Также враг вел разведку во время боя у Кочубиевки, но безрезультатно.

На Славянском направлении захватчики продолжают наступление на Славянск. Они ведут разведку боем в район Краснополье, бой продолжается. Россияне хотели полностью захватить Богородичное, но ВСУ успешно отразили штурм. Оккупанты обстреляли из артиллерии район Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На лиманском направлении активных действий не было.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Золотого, поэтому враг отошел. Оккупанты попытались выйти в направлении Васильевки и Берестового, но вынуждены были бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий не было. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Южнобужском направлении враг атаковал 16 населенных пунктов по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Украинская авиация наносила удары по скоплениям россиян в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

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