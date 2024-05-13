Сейчас враг находится на подступах к Волчанска. Освобожденный от оккупации осенью 2022 года, этот город на Харьковщине рискует снова попасть под контроль россиян. Части трех вражеских полков приближаются к населенному пункту.

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Волчанск снова в огне

Битва за Волчанск, что расположен в 25 милях от Харькова, может стать первым крупным боем новой кампании России на севере.

Оккупанты продвигаются быстро. Возможно, из-за того, что украинская оборона в городе и вокруг него тоньше, чем должна была бы быть, как об этом заявил офицер Денис Ярославский.

Российские спецназовцы умышленно выискивают "дыры" в украинских линиях в Волчанске и вокруг него, чтобы определить наиболее удобное направление для наступления. Так, оккупантам выгоднее всего подойти к городу с северо-запада, где река Северский Донец образует защитный барьер на правом фланге россиян. Охват реки на пути к Волчанску "позволяет противнику сохранить силы".

Где расположен Волчанск: смотрите на карту

Что задумал враг на самом деле

Когда стало известно о прорыве границы на севере Харьковщины, военные предполагали, что действия россиян являются прежде всего демонстративными, направленными на то, чтобы ввести в заблуждение Силы обороны. Враг стремился, чтобы украинцы перебросили свои бригады с востока на север и таким образом облегчили для врага дальнейшее продвижение в Донецкой области.

Однако, в СМИ предполагают, что движение оккупантов на Харьковщине может быть предвестником нового наступления. Тогда в ближайшие дни на Волчанск будут наступать уже целые полки.

Отдельным показателем того, что захватчики намерены усилить наземный штурм города, является его постоянная бомбардировка.

Сейчас, отмечают в Forbes, рано говорить, являются ли российские атаки на северной границе отвлекающим маневром или начальными штурмами настоящего наступления.

Напомним, что в Волчанске остается до 500 человек. Вчера в результате обстрелов со стороны россиян в области погибли 3 человека, еще 7 – ранены. По сообщению прокуратуры, в городе оккупанты насильно удерживают гражданских в подвале.