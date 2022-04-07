В боях против российских оккупантов погибли два выпускника университета Каразина

В противостоянии российским оккупантам погибли два выпускника Харьковского университета имени Каразина. Валерий Музыка и Никита Сытник окончили факультет иностранных языков в этом вузе.

О гибели своих студентов сообщили в Фейсбуке университета имени Каразина. Как Валерий Музыка, так и Никита Сытник были выпускниками факультета иностранных языков в вузе.

Читайте также На войне погиб отец тройняшек, ветеран АТО со Львовщины Петр Якимов

Выпускники университета Каразина защищали родную землю

Известно, что Валерий Музыка погиб в рядах ВСУ на донецком направлении. Не стало борца за Украину в марте. Он окончил Факультет иностранных языков в 1986 году. Никита Сытник также погиб, исполняя свой долг в рядах ВСУ. Он был старшим лейтенантом.



Двое защитников Украины были выпускниками университета Каразина / Коллаж 24 канала

Каразинское сообщество выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и знакомым погибших. Вечная память защитникам Украины! Герои не умирают!

– говорится в сообщении.

Напомним, что 2 марта российские захватчики нанесли авиаудар по университету Каразина. Они атаковали учебный корпус, расположенный рядом со сооружением СБУ.

Достойно внимания – Власти призвали эвакуироваться жителей трех областей – смотрите видео: